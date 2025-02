Hamás admitió un “posible error” en la entrega de los restos de Shiri Bibas Un reporte forense de las Fuerzas de Defensa de Israel confirmó las identidades de Ariel y Kfir, de cuatro años y nueve meses de edad, pero aseguran que otros de los restos entregados no corresponden al de la madre de los niños. El grupo islamista sostuvo que pudieron mezclarse con los de otra víctima.

Uno de los cuatro cuerpos entregados el jueves por Hamás no corresponde a la identidad proporcionada por el grupo islamista, según un reporte forense divulgado la madrugada de este viernes por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El informe forense señala que se pudo establecer la identidad de los dos niños de la familia de ascendencia argentina y peruana Bibas, Ariel y Kfir, de cuatro años y nueve meses de edad.

Sin embargo, los restos que según Hamás correspondían a Shiri Bibas, madre de los menores, no coinciden con la mujer, de acuerdo con los análisis científicos.

“Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense en colaboración con la Policía de Israel, los representantes de las FDI informaron a la familia Bibas que sus seres queridos, Ariel y Kfir Bibas, han sido identificados“, señaló el reporte de las FDI.

“Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado”, agregó el comunicado.

Las FDI indicaron que esta situación representa “una violación de la mayor gravedad por parte de la organización terrorista Hamás, que está obligada en virtud del acuerdo a devolver a cuatro rehenes fallecidos”.

“Exigimos que Hamás devuelva a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes”, añade el comunicado.

Además de los integrantes de la familia Bibas, este jueves fue entregado el cuerpo de Oded Lifshitz, que tenía 83 años cuando fue hecho rehén en el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Hamás entregó los cuerpos en una ceremonia organizada en el sur de Gaza, donde los milicianos palestinos dispusieron los cuatro ataúdes, cada uno con el nombre de un rehén, sobre un escenario con un cartel que decía “El criminal de guerra (Benjamín) Netanyahu y su armada nazi les mataron con misiles desde aviones sionistas” junto a una imagen del primer ministro israelí caricaturizado con colmillos y manchas de sangre.

La respuesta de Hamás

El grupo islamista Hamás aseguró que los restos de Shiri Bibas, cuyo cuerpo debería haber sido entregado a Israel el jueves, pudieron mezclarse con los de otra víctima del ataque aéreo israelí en Gaza por el que murió, justificando así que el instituto forense israelí no haya podido identificar su cadáver.

“Señalamos la posibilidad de un error o solapamiento en los cadáveres, que puede deberse a que la ocupación (israelí) atacó y bombardeó el lugar donde se encontraba la familia con otros palestinos”, recogió un comunicado de Hamás.

El grupo aseguró haber recibido las reclamaciones de Israel de mano de los mediadores, las cuales examinará con “total seriedad” para anunciar posteriormente los resultados de su revisión de lo ocurrido.

Combatientes de Izz ad-Din al-Qassam siguen la entrega de los cuerpos de cuatro rehenes israelíes a la Cruz Roja. (EFE)

“Informaremos a los hermanos mediadores de los resultados del examen y la investigación por nuestra parte, y al mismo tiempo pedimos la devolución del cuerpo que la ocupación afirma que pertenece a una mujer palestina que murió durante el bombardeo sionista”, añadió el grupo.

El grupo islamista ya denunció el 29 de noviembre de 2023 que Shiri Silberman y sus hijos Ariel y Kfir Bibas (de cuatro años y nueve meses en ese momento), de ascendencia argentina y peruana, habían muerto en un bombardeo israelí previo a la tregua que en esos momentos se desarrollaba en Gaza y que terminó dos días después.

El Ejército israelí, citando al informe del instituto forense (que sí pudo identificar los cuerpos de Ariel y Kfir), dijo que los niños habían sido “brutalmente asesinados” durante su cautiverio, aunque no aportó detalles al respecto.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, condenó este viernes lo sucedido y aseguró que el cuerpo de Shiri había sido intercambiado por el de una mujer gazatí.