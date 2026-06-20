Irán cerró el estrecho de Ormuz por ataques en Líbano y acusa a Estados Unidos de “romper el pacto” Las Fuerzas Armadas iraníes bloquearon el tránsito marítimo estratégico tras denunciar reiteradas violaciones al alto el fuego en territorio libanés.

El estrecho de Ormuz vuelve a estar cerrado al tránsito marítimo tras una drástica decisión de las Fuerzas Armadas iraníes que hace estallar por el aire la tregua acordada hace apenas una semana. Teherán responsabiliza directamente a Estados Unidos por incumplir el memorando que buscaba poner fin a la guerra y por no haber frenado las persistentes operaciones militares de Israel en el sur del Líbano.

A través de un comunicado emitido por el Cuartel General Central Jatam al Anbiya y difundido por la agencia oficial IRNA, la comandancia persa argumenta que “en vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano (…), se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones”.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el mando militar conjunto afirma sin vueltas que la clausura del estratégico paso es solo el “primer paso en la respuesta ante el incumplimiento de los compromisos por parte del enemigo”.

Asimismo, el estamento castrense denuncia formalmente una “despiadada matanza” y el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas en territorio libanés, remarcando que las tropas israelíes todavía no se retiran de los sectores ocupados.

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En este alarmante escenario de escalada regional, el Ejército advierte de forma tajante que “en caso de que continúe la agresión, se han planificado y se ejecutarán nuevas medidas para obligar al enemigo a cumplir sus obligaciones”.

Este nuevo bloqueo en el corredor de navegación se produce apenas siete días después de que Irán y Estados Unidos alcanzaran un pacto provisional para cesar las hostilidades y reabrir la vía fluvial, que Teherán mantiene obstruida desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero de 2026, lo que a su vez había provocado un cerco naval norteamericano sobre los buques persas en abril.