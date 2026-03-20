Irán: confirman la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria tras los ataques de Estados Unidos e Israel El régimen iraní anunció el fallecimiento del general Ali-Mohammad Naeini. La televisión pública destacó su rol histórico en la "guerra psicológica". El balance de víctimas por la ofensiva conjunta sigue en aumento y ONGs denuncian más de 3.000 muertos, incluyendo a la máxima cúpula del país.

El conflicto bélico en Medio Oriente suma un nuevo capítulo que profundiza el vacío de poder en Teherán. Este viernes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán confirmó oficialmente la muerte de su principal portavoz, el general Ali-Mohammad Naeini, como consecuencia de una nueva ola de ataques coordinados por fuerzas de Estados Unidos e Israel.

A través de un informe emitido por la cadena de televisión pública iraní IRIB (al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas), el régimen lamentó la pérdida de quien describieron como “un general valiente y sincero”. El comunicado oficial prometió “continuar su camino de perseverancia en la lucha contra los terroristas” y destacó su lealtad durante más de cuatro décadas al servicio de la protección de la Revolución Islámica.

El cerebro de la “guerra blanda”

La figura de Naeini no era una más dentro del entramado militar iraní. En su mensaje de despedida, la televisión estatal hizo especial énfasis en su rol estratégico comunicacional e ideológico.

“Sus ideas revolucionarias y modelos eficientes en el campo de la ‘guerra blanda’ guiarán a la Guardia Revolucionaria y sus oficiales en la guerra psicológica contra las potencias arrogantes”, resaltó el informe. MIRA TAMBIÉN Irán condenó las declaraciones de Milei y cuestionó su alineamiento con Estados Unidos e Israel

Un balance de víctimas devastador y una cúpula diezmada

La caída del portavoz de la Guardia Revolucionaria se inscribe en un contexto de devastación generalizada en las más altas esferas políticas y militares de Irán tras la ofensiva de Washington y Tel Aviv.

En su último balance oficial, las autoridades iraníes reconocieron más de 1.200 muertos. Sin embargo, las cifras independientes son aún más alarmantes: la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran (con sede en EE.UU.) elevó el número a más de 3.000 fallecidos, advirtiendo que la gran mayoría de las víctimas son civiles.

El ataque sistemático a la infraestructura de poder ha logrado descabezar al régimen casi por completo. Según los reportes confirmados, la lista de altos mandos abatidos en esta guerra incluye a las máximas figuras del país:

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