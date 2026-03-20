El conflicto bélico en Medio Oriente suma un nuevo capítulo que profundiza el vacío de poder en Teherán. Este viernes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán confirmó oficialmente la muerte de su principal portavoz, el general Ali-Mohammad Naeini, como consecuencia de una nueva ola de ataques coordinados por fuerzas de Estados Unidos e Israel.
A través de un informe emitido por la cadena de televisión pública iraní IRIB (al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas), el régimen lamentó la pérdida de quien describieron como “un general valiente y sincero”. El comunicado oficial prometió “continuar su camino de perseverancia en la lucha contra los terroristas” y destacó su lealtad durante más de cuatro décadas al servicio de la protección de la Revolución Islámica.
El cerebro de la “guerra blanda”
La figura de Naeini no era una más dentro del entramado militar iraní. En su mensaje de despedida, la televisión estatal hizo especial énfasis en su rol estratégico comunicacional e ideológico.
“Sus ideas revolucionarias y modelos eficientes en el campo de la ‘guerra blanda’ guiarán a la Guardia Revolucionaria y sus oficiales en la guerra psicológica contra las potencias arrogantes”, resaltó el informe.
Un balance de víctimas devastador y una cúpula diezmada
La caída del portavoz de la Guardia Revolucionaria se inscribe en un contexto de devastación generalizada en las más altas esferas políticas y militares de Irán tras la ofensiva de Washington y Tel Aviv.
En su último balance oficial, las autoridades iraníes reconocieron más de 1.200 muertos. Sin embargo, las cifras independientes son aún más alarmantes: la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran (con sede en EE.UU.) elevó el número a más de 3.000 fallecidos, advirtiendo que la gran mayoría de las víctimas son civiles.
El ataque sistemático a la infraestructura de poder ha logrado descabezar al régimen casi por completo. Según los reportes confirmados, la lista de altos mandos abatidos en esta guerra incluye a las máximas figuras del país:
|Funcionario Abatido
|Cargo Estratégico
|Ayatolá Alí Jamenei
|Líder Supremo de la Revolución Islámica.
|Alí Lariyani
|Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
|Esmaeil Jatib
|Ministro de Inteligencia.
|Aziz Nasirzadé
|Ministro de Defensa.
|Ali-Mohammad Naeini
|Portavoz de la Guardia Revolucionaria (CGRI).