La fiscal general de Estados Unidos dijo que Maduro será juzgado en Nueva York Pamela Bondi remarcó que los imputados, Maduro y su esposa, deberán responder ante la Justicia norteamericana y anticipó que serán sometidos “a todo el peso del sistema judicial de Estados Unidos, en territorio estadounidense y ante tribunales estadounidenses”.

A través de un mensaje oficial difundido en redes sociales, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán imputados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, una decisión que profundiza el conflicto diplomático entre Washington y Caracas. Según detalló la funcionaria, el mandatario venezolano enfrenta cargos por conspiración vinculada al narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína, posesión de armas de guerra y artefactos explosivos, además de un plan criminal dirigido contra intereses estadounidenses.

La acusación, de fuerte impacto político y judicial, da cuenta del alcance de una investigación de carácter transnacional. Bondi remarcó que los imputados deberán responder ante la Justicia norteamericana y anticipó que serán sometidos “a todo el peso del sistema judicial de Estados Unidos, en territorio estadounidense y ante tribunales estadounidenses”.

El comunicado oficial también incluyó expresiones de reconocimiento a las autoridades civiles y militares que participaron del operativo. En ese sentido, la fiscal general agradeció al presidente Donald Trump por impulsar el proceso judicial y exigir responsabilidades “en nombre del pueblo estadounidense”.

Asimismo, destacó el rol de las fuerzas armadas en lo que calificó como una operación exitosa. “Un agradecimiento especial a nuestros valientes militares, que llevaron adelante una misión extraordinaria y altamente efectiva para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, expresó Bondi en la red social X.

Maduro deberá ahora enfrentar a la justicia federal estadounidense tras haber sido detenido por el Ejército de Estados Unidos durante la madrugada del sábado. El líder chavista está señalado por Estados Unidos como el jefe del denominado “Cartel de los Soles”, una estructura criminal que la administración Trump incorporó a la nómina de organizaciones narcoterroristas.

Entre los cargos que pesan sobre él figuran conspiración para el narcotráfico a escala internacional, narcoterrorismo, ingreso de cocaína a territorio estadounidense y presuntos vínculos con grupos armados, como las FARC, con el objetivo de utilizar el negocio de la droga como herramienta política.