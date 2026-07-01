La NASA reveló impactantes imágenes satelitales que muestran cómo el doble terremoto desplazó la superficie de Venezuela Científicos utilizaron tecnología de radar para medir con precisión milimétrica la deformación del terreno tras la catástrofe. El análisis de estas fallas geológicas será clave para evaluar riesgos futuros y planificar la reconstrucción.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) difundió en las últimas horas una serie de impactantes imágenes satelitales que exponen en detalle cómo los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela provocaron un desplazamiento concreto de la superficie terrestre. El material científico representa una de las evidencias más crudas de la enorme magnitud del desastre natural que ya dejó miles de víctimas y pérdidas multimillonarias.

Según información relevada por la Agencia Noticias Argentinas, este minucioso análisis geológico fue llevado a cabo por científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la agencia espacial estadounidense. Para lograrlo, los expertos procesaron los datos obtenidos por los satélites Sentinel-1, pertenecientes a la Agencia Espacial Europea (ESA).

Precisión centimétrica y el análisis de las fallas

La tecnología utilizada para esta observación es la técnica de interferometría de radar (InSAR). Este complejo método compara las señales de radar emitidas por los satélites antes y después de un evento sísmico, lo que permite a los científicos medir deformaciones y desplazamientos del terreno con una precisión milimétrica.

Las imágenes generadas revelan con claridad que distintas zonas del norte del territorio venezolano registraron desplazamientos tanto horizontales como verticales a raíz de los violentos sismos. El mapa elaborado por el JPL grafica con diferentes colores las áreas que sufrieron levantamientos (moviéndose hacia el satélite) y aquellas que experimentaron hundimientos (alejándose del mismo), lo que permitió a los especialistas reconstruir fielmente la deformación provocada por la fricción de las placas tectónicas.

Desde la NASA explicaron que esta valiosa información resulta fundamental para comprender a fondo el comportamiento de las fallas geológicas que se activaron durante la catástrofe. A su vez, estos datos permitirán a los expertos evaluar con mayor precisión los riesgos inminentes de nuevas réplicas y resultarán clave para asistir a las autoridades locales en la diagramación de las tareas de reconstrucción en las zonas más críticas.

El organismo espacial estadounidense destacó que la observación satelital permite obtener un panorama detallado y seguro del impacto geológico, incluso en aquellas regiones de Venezuela que actualmente son de difícil acceso por vía terrestre debido al colapso de la infraestructura tras la catástrofe que sigue enlutando a la región.