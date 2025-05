Liberación de refugiados en embajada argentina en Caracas: Maduro dice que fue acordado, EE.UU. se atribuye la responsabilidad Desde el régimen venezolano señalaron que "la liberación de los secuestrados fue acordada entre las partes". No obstante, autoridades estadounidenses insisten que se trató de una operación militar comandada por el gobierno de Donald Trump.

Los cinco disidentes venezolanos que estaban refugiados en la embajada argentina en Caracas, Venezuela, dejaron la sede diplomática y lograron abandonar el país y recuperar su libertad después de 412 días. La noticia fue confirmada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Los opositores venezolanos se refugiaron en la embajada argentina en Caracas en marzo de 2024 con el objetivo de escapar de la persecución del régimen de Nicolás Maduro.

Ahora bien, desde el régimen señalaron que “la liberación de los secuestrados fue acordada entre las partes”. No obstante, autoridades estadounidenses insisten que se trató de una operación militar comandada por el gobierno de Donald Trump, de acuerdo a lo que consignó Infobae.

En medio de esa puja entre el gobierno chavista, que presenta a la liberación como un “común acuerdo”, y la postura de EE.UU., que aclara que se trató de una operación militar comandada desde Washington, los principales diarios y agencias norteamericanos subrayaron el papel clave que tuvo ese país en la intervención que lideró a Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos.

The Washington Post tituló: “Five Venezuelan opposition members leave Argentine diplomatic compound after over a year and are in US” (Cinco miembros de la oposición venezolana dejan la embajada argentina tras más de un año y ya se encuentran en EE.UU.).

Destacó que los disidentes “lograron salir de Venezuela”, en un episodio que “reaviva las tensiones entre Caracas y Washington”.

Por otro lado, el periódico The Wall Street Journal, presentó el hecho como un reflejo del continuo hostigamiento por parte del régimen a la oposición venezolana y lo tituló de la siguiente forma: “Venezuelan Opposition Activists Freed After Hiding From Maduro Regime” (Activistas opositores venezolanos liberados tras esconderse del régimen de Maduro).

La cadena CBS, puso énfasis en el contexto de la persecución política en Venezuela y describió la salida como parte de una “operación de rescate”. El medio lo tituló: “Rubio announces successful rescue of Venezuelan opposition from Argentine embassy in Caracas” (Rubio anuncia el éxito del rescate de opositores venezolanos de la embajada argentina en Caracas).

CNN en Español informó: “Opositores venezolanos abandonan el país después de casi un año asilados en la embajada argentina”, y precisó que un funcionario estadounidense “confirmó que Estados Unidos ayudó a garantizar su salida segura del país”.

Bloomberg, otro portal, también subrayó la implicancia estadounidense: “Machado Aides Hiding at Embassy Flee Venezuela With US Help” (Ayudantes de Machado escondidos en la embajada huyen de Venezuela con ayuda de EEUU). Remarcó que “Estados Unidos ayudó a facilitar su salida del país”.

La agencia The Associated Press, cuya cobertura fue reproducida por varios medios regionales como ABC27, Fox44News y The Hill, publicó algo muy parecido a lo de The Washington Post: “Venezuelan opposition members leave Argentine diplomatic compound after over a year and are in U” (Opositores venezolanos abandonan la sede diplomática argentina tras más de un año y se encuentran en EE.UU.)

Desde AP calificaron el caso como un episodio de “tensión diplomática” y destacaron la duración excepcional del asilo, que superó el año.