México: el Ejército abatió a “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco, y se desató una guerra en las calles Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", cayó en un operativo militar este domingo. La respuesta del crimen organizado fue feroz: hay bloqueos, incendios y balaceras en cinco estados. Jalisco está en "Código Rojo" y suspendieron las clases.

México vive horas de máxima tensión y violencia extrema. En lo que representa uno de los golpes más contundentes al narcotráfico en la última década, el Ejército mexicano abatió este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque el Gobierno federal aún ultima los detalles del anuncio oficial, la muerte del capo —por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares— fue confirmada por medios locales como El Universal, Reforma y Televisa.

La caída del sucesor natural de figuras como “El Chapo” Guzmán desató una reacción inmediata y brutal por parte de las células criminales, sumiendo a varios estados del país en una situación de guerra civil no declarada.

Narcobloqueos y pánico en Jalisco

La respuesta del CJNG no se hizo esperar. Apenas trascendió la noticia del operativo, comandos fuertemente armados tomaron las calles de Jalisco y Michoacán, bastiones de la organización criminal.

Los delincuentes incendiaron decenas de vehículos particulares, camiones de carga y unidades de transporte público para bloquear rutas estratégicas y accesos a ciudades clave. Los municipios más afectados son Mazamitla, Chapala, Zapotlanejo, Autlán de Navarro y el destino turístico de Puerto Vallarta.

“En estos estados las carreteras principales están paralizadas. Había personas encapuchadas que quitaron autos a gente particular y los incendiaron. Sigue habiendo enfrentamientos entre civiles armados y el Ejército”, relató el periodista Juan Pablo Toledo a TN desde la zona de conflicto.

Se reportaron ataques directos a balazos contra la Guardia Nacional y policías estatales en diversos puntos de Guadalajara, sembrando el terror entre la población civil.

Estado de alerta y suspensión de actividades

Ante la gravedad de la situación, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, activó el “Código Rojo”. Si bien aclaró que no se trata de un toque de queda formal, las medidas son drásticas:

Se recomendó a la población no salir de sus casas .

. Se ordenó la suspensión del transporte público .

. El aeropuerto de Puerto Vallarta cerró sus operaciones momentáneamente por seguridad.

cerró sus operaciones momentáneamente por seguridad. Se suspendieron las clases presenciales para este lunes y se cancelaron todos los eventos masivos.

El fin de una era criminal

Oseguera Cervantes, de 59 años, era el hombre más buscado de Norteamérica. Su organización, el CJNG, fue catalogada por Washington como una “organización terrorista” debido a su poder de fuego y crueldad. Se le atribuye el control de gran parte del tráfico global de fentanilo, cocaína y metanfetaminas.

Su muerte marca un punto de inflexión sangriento: las autoridades temen que, lejos de traer paz, este hecho desate una feroz disputa interna por la sucesión del poder dentro del cártel más peligroso de México.