Milei ratificó su alianza con Israel: “No lo defiendo por un capricho personal, es el baluarte de nuestros valores” Durante un acto en Buenos Aires, el Presidente respaldó las acciones militares en Medio Oriente y apuntó contra quienes exigen sanciones. Además, destacó la inminente visita del papa León XIV como una reafirmación de la fe judeocristiana.

El presidente Javier Milei volvió a dejar en clara su postura geopolítica y reafirmó su alianza estratégica con el gobierno de Benjamín Netanyahu. Al encabezar este lunes la “Noche de la Celebración por Israel” en la Ciudad de Buenos Aires, el mandatario aseguró que su firme alineamiento internacional no obedece a un “capricho personal”, sino a que dicho país representa “el baluarte de nuestros valores en el mundo frente a quienes quieren destruirnos”.

Durante el evento, organizado por la Coalición Latina por Israel en la Iglesia Visión de Futuro, el jefe de Estado apoyó abiertamente la ofensiva militar en Medio Oriente. “Cuando una democracia lucha contra terroristas que se esconden detrás de la población civil, solo critican a la democracia porque no puede evitar absolutamente todas las víctimas colaterales”, argumentó. En esa línea, cuestionó con dureza a los sectores que exigen sanciones económicas contra Israel por los daños humanitarios. “Ellos quieren que los enemigos de Occidente vengan y solo lloran cuando estos enemigos son justamente derrotados. Quienes se meten con Israel se meten con todo Occidente”, sentenció.

En otro tramo de su discurso, el Presidente definió la convocatoria como un espacio fundamental “para combatir el antisemitismo” y aprovechó la ocasión para felicitar a Netanyahu por su desempeño en los recientes comicios, a pesar de las dificultades preliminares para lograr armar gobierno.

Finalmente, de cara a la intensa agenda oficial de los próximos días, Milei celebró la visita pastoral del papa León XIV a la Argentina. Según expresó el mandatario, la llegada del Sumo Pontífice será “un acontecimiento que servirá para reafirmar el compromiso con los valores judeocristianos”.