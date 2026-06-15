Muerte de Gaspi: el dueño de uno de los helicópteros había sido sancionado por irregularidades En las últimas horas, trascendió la noticia que el propietario de una de las aeronaves involucradas había sido multado en 2025 por negarse a entregar documentación requerida por inspectores de aviación.

La investigación por el choque de helicópteros en Brasil que provocó la muerte del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, incorporó en las últimas horas un antecedente vinculado a una de las aeronaves involucradas en el accidente.

Según informó el portal brasileño G1, del grupo O’Globo, el propietario del helicóptero identificado con la matrícula PP-MAC había sido sancionado por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) en julio de 2025.

De acuerdo con la resolución del organismo, Oswaldo de Luca Filho se negó a presentar libros, documentos contables, información y estadísticas que habían sido solicitados por inspectores durante un procedimiento de control.

Las autoridades consideraron que se trataba de la primera infracción registrada y, por ese motivo, aplicaron la multa mínima prevista, equivalente a unos 8 mil reales.

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El accidente ocurrió el domingo por la mañana, cerca de las 9, cuando dos helicópteros colisionaron en el aire y se precipitaron sobre un estacionamiento perteneciente a un concesionario de vehículos de la marca BYD.

En la tragedia murieron Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree, el director de cine Lucas Vignale y otras tres personas que viajaban en las aeronaves.