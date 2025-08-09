Nueva York: tres heridos durante un tiroteo en Times Square Un adolescente abrió fuego en el famoso cruce de avenidas aparentemente a raíz de una disputa. Las víctimas fueron internadas con cuadros estables.

Un adolescente armado de 17 años abrió fuego e hirió a tres personas este sábado en Times Square, Nueva York. El incidente tuvo lugar alrededor de la 01:20 local tras una disputa entre jóvenes-

Una joven de 18 años sufrió una herida en el cuello, mientras otro joven de 19 años y un hombre de 65 años resultaron heridos de bala en las extremidades inferiores.

Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York, donde se determinó que se encontraban estables. “El autor fue detenido por la policía y se recuperó un arma de fuego”, informó un portavoz de la policía.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraban una multitud presa del pánico. Por el asunto, se cerraron varios tramos de Broadway y de la Séptima Avenida, que convergen en la plaza, y más de una docena de patrullas policiales acudieron al lugar del hecho.