Polémico saludo de Elon Musk en su discurso tras la toma de posesión de Trump Eufórico, Musk brindó un discurso en el estadio donde se realiza el “Desfile Presidencial”, pero lo más llamativo no fueron sus palabras

Elon Musk habló al público durante el llamado “Desfile Presidencial” en un estadio cubierto, debido a las frías temperaturas que azotan a Washington D.C. durante la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Su discurso no pasó desapercibido por un saludo que hizo sobre el escenario, que en redes sociales fue rápidamente asociado al nazismo.

El saludo ¿nazi? de Elon Musk en video

“Así es como se siente la victoria. Y esta no fue una victoria común. Fue una bifurcación en el camino de la civilización humana. Ya saben. Hay elecciones que van y vienen. Algunas elecciones son importantes, otras no. Pero esta, esta… esta realmente importa, y solo quiero decirles gracias por hacerla posible”, dijo Musk sobre el escenario del Capitol One, en DC.

En el gobierno de Trump, el multimillonario Musk liderará el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental junto al excandidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy.

“Es gracias a ustedes que el futuro de la civilización está asegurado. Gracias a ustedes. Finalmente, vamos a tener ciudades seguras. Ciudades seguras, fronteras seguras, gastos sensatos. Cosas básicas. Y vamos a llevarlas a Marte. Quiero decir, ¿se imaginan? Lo maravilloso que será. ¿Que los astronautas estadounidenses planten la bandera en otro planeta por primera vez? ¿Qué tan inspirador sería eso?”, dijo, eufórico.

