La tensa relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el magnate y funcionario saliente de su gobierno, Elon Musk, sumó un nuevo capítulo. El primer mandatario estadounidense reconoció que está “decepcionado” del empresario, en medio de la polémica por el proyecto de ley de presupuesto.

En una rueda de prensa que brindó Trump en el despacho Oval, en la Casa Blanca, dijo: “Mira, Elon y yo teníamos una relación excelente. No sé si la seguiremos teniendo. Dijo cosas muy bonitas sobre mí, y no ha dicho nada malo de mí personalmente, pero estoy seguro de que eso será lo próximo. Pero estoy muy decepcionado de Elon. Le he ayudado mucho”.

Todo se da en el marco del protecto de ley que incluye eliminar los créditos fiscales al consumo para vehículos eléctricos. Musk, director ejecutivo del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, se opuso de manera tajante a la iniciativa “porque incrementará el déficit federal”.

A su vez, Trump dijo que “no es el primero que se va de la administración” y remató: “Y luego, en algún momento, la extrañan muchísimo, y algunos la aceptan y otros, incluso, se vuelven hostiles”.

A las declaraciones del presidente estadounidense, se le suma la reacción del creador de X. En su red social, anteriormente Twitter, Musk se preguntó: “¿Dónde está este tipo hoy?” en relación a un posteo de un usuario que rejuntó una serie de capturas de tuits de años anteriores del propio Trump.

En ellos, el republicano se muestra preocupado porque Estados Unidos logre y cuente con “balance presupuestario”, incluyendo críticas a la gestión del exmandatario Barack Obama.

También reposteó otras publicaciones de ese momento de Trump. “No puedo creer que los republicanos estén ampliando el techo de la deuda. ¡Soy republicano y me da vergüenza!”, dice una de ellas.