Tiroteo en California: al menos cuatro muertos y 10 heridos en una fiesta de cumpleaños infantil Ocurrió en la ciudad de Stockton, donde una familia se había reunido para la fiesta en un local de comida rápida. El presunto tirador escapó y continuaba prófugo

Al menos cuatro personas murieron y otras catorce resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el sábado por la noche en la ciudad de Stockton, en el norte de California, informaron autoridades locales.

Entre los heridos hay niños y adultos, señaló Heather Brent, vocera de la Oficina del Sheriff del condado de San Joaquín. No se difundió de inmediato el estado de salud de quienes fueron trasladados a hospitales de la zona.

Brent indicó que “los primeros indicios sugieren que podría tratarse de un incidente selectivo”, aunque aclaró que la investigación “sigue siendo muy activa” y que por ahora “la información es limitada”.

El ataque ocurrió poco antes de las 18 (hora local) en un salón de comidas ubicado en el norte de la ciudad, donde se realizaba una reunión familiar.

El establecimiento comparte estacionamiento con varios locales comerciales, entre ellos un Dairy Queen. Stockton se encuentra a unos 64 kilómetros al sur de Sacramento.

El presunto tirador escapó y continúa prófugo. Las autoridades pidieron colaboración al público mientras buscan establecer el posible motivo del ataque. La investigación está a cargo de la Oficina del Sheriff del condado de San Joaquín.

El vicealcalde de Stockton, Jason Lee, confirmó en sus redes sociales que el incidente tuvo lugar en una fiesta de cumpleaños infantil.

“Me siento devastado y furioso al enterarme del tiroteo masivo ocurrido en la fiesta de cumpleaños de un niño. Una fiesta de cumpleaños nunca debería ser un lugar donde las familias teman por sus vidas”, escribió.

“Los niños nunca deberían perder la vida de esta manera“, añadió.