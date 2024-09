Tras el bombardeo, Israel anunció la muerte de Hassan Nasrallah, líder del grupo terrorista Hezbollah Habría fallecido durante un bombardeo en Beirut el viernes. El grupo libanés aún no confirmó oficialmente la muerte de su jefe.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ejército de Israel reveló en las últimas horas que murió Hasan Nasrallah, líder del grupo terrorista Hezbollah, luego de un ataque perpetrado este viernes en Beirut. El grupo libanés no anunció oficialmente la muerte de su jefe.

“Hassan Nasrallah ya no podrá aterrorizar al mundo”, posteó en X la cuenta oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Según el comunicado militar, en los bombardeos también falleció Ali Karake, identificado como comandante del frente sur de Hezbollah, junto con un número no especificado de otros comandantes del grupo. Nasrallah, de 64 años, era un hombre muy poderoso y venerado en Líbano.



MIRA TAMBIÉN Elon Musk quiere invertir en Argentina

El Ministerio de Sanidad libanés sostuvo que al menos dos personas murieron y 76 resultaron heridas en varios ataques aéreos israelíes contra los suburbios del sur de Beirut.

MIRA TAMBIÉN Justicia argentina ordenó la captura de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad

La cartera sanitaria añadió que se trataba de un recuento preliminar de víctimas y los equipos de rescate siguen buscando entre los escombros y el ministerio “espera que el conteo de víctimas aumente en las próximas horas”.

Además, la agencia estatal de noticias NNA informó que seis edificios fueron completamente destruidos por los ataques israelíes.

Antes de los ataques aéreos del Estado judío contra el grupo extremista, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, brindó un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas y consideró: “Israel debe derrotar a Hezbollah. Ese grupo hizo que pueblos del norte de Israel se convirtiesen en ciudades fantasma. Preguntensé cuánto lo tolerarían ustedes si les pasara. He venido aquí a decirles que ya no lo toleraremos. No descansaremos hasta que nuestros ciudadanos puedan regresar a sus hogares”.

MIRA TAMBIÉN Explosión masiva de localizadores de los miembros de Hezbollah en El Líbano y Siria: al menos 9 muertos y casi 3 mil heridos

En este sentido, Netanyahu aclaró que Israel “no está en guerra con los civiles libaneses”, sino “contra Hezbollah” e insistió: “Hezbollah coloca misiles en escuelas y hospitales, pone en peligro a su propia población”.

“Esta semana, las FDI destruyeron enormes porcentajes de cohetes de Hezbollah construidos con apoyo de Irán. Eliminamos a altos mandos y seguiremos degradando a Hezbollah hasta que se alcancen nuestros objetivos. Estamos decididos a eliminar la maldición del terrorismo“, concluyó el funcionario.