Trump apoyó recibir a Flávio Bolsonaro en Estados Unidos: “Creo que son buena gente” El mandatario norteamericano le abrió las puertas al senador brasileño y cuestionó el desarrollo del reciente balotaje. En paralelo, Migraciones confirmó que el dirigente cruzó por Argentina para tomar un vuelo privado rumbo a Ecuador.

En medio del escándalo por la sorpresiva salida de Brasil de Flávio Bolsonaro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció a favor de otorgarle refugio en el territorio norteamericano. Las declaraciones se produjeron durante la madrugada de este miércoles a su llegada a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, tras una visita oficial al estado de Texas.

Al ser consultado por la prensa sobre la posibilidad de que el excandidato brasileño viajara a Estados Unidos junto a su familia, Trump respondió de manera tajante y afirmativa: “Lo aprobaría. Yo creo que son buena gente. Me parecería bien”. Sobre el paradero del dirigente opositor, el mandatario reconoció que no tenía certezas, pero mencionó su paso por la región: “No sé dónde está, escuché que estaba en Argentina”.

El jefe de Estado aprovechó la ocasión para cuestionar el desarrollo del proceso electoral que coronó a Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del domingo. “La elección fue realmente extraña y creo que fue terrible. El resultado final está bien, pero la forma en que llegaron a ese resultado final fue terrible”, expresó. No obstante, Trump aclaró que prefirió mantenerse al margen de la contienda: “Conozco a Lula, conozco un poco a Flávio. Conozco muy bien al padre, pensé que fue tratado muy mal. Pero no estuve involucrado. Eso es Brasil, es un país diferente”.

En simultáneo a estas declaraciones, la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina emitió un comunicado confirmando los movimientos de la familia Bolsonaro. El organismo detalló que el senador, su esposa y sus hijas ingresaron al territorio nacional el martes a las 22:50, presentando “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal”.

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Poco después, a las 23:30, la familia se trasladó al aeropuerto de Puerto Iguazú (Misiones) para abordar un vuelo privado de la compañía Baires Fly con destino a Guayaquil, Ecuador. La aeronave, un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW que había llegado desde Aeroparque la noche anterior, despegó finalmente a las 00:21 de este miércoles.