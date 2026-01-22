Trump lanzó el “Consejo de la Paz” junto a Milei y aseguró: “El mundo está más pacífico que hace un año” El presidente de los Estados Unidos encabezó el lanzamiento del nuevo organismo en Davos, acompañado por el mandatario argentino, Benjamín Netanyahu y Recep Tayyip Erdogan. Afirmó que el conflicto en Gaza "está llegando a su fin" y celebró la captura de Nicolás Maduro.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este jueves uno de los momentos más relevantes del Foro Económico Mundial de Davos al poner en marcha oficialmente el “Consejo de la Paz”. Durante el acto, en el que estuvo acompañado por su par argentino Javier Milei, Trump ofreció una visión optimista sobre el escenario geopolítico actual, asegurando que “el mundo está más pacífico que hace un año”.

El lanzamiento del organismo contó con una foto de alto impacto político: además de Milei, flanquearon al líder republicano el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Gaza, Irán y Venezuela

En su discurso, el mandatario estadounidense realizó fuertes definiciones sobre los conflictos vigentes. “La guerra en Gaza está llegando a su final y estamos controlando la situación en Irán”, sentenció Trump, buscando transmitir una imagen de control y estabilidad global bajo su administración.

También hizo referencia a la situación en Sudamérica, destacando el reciente operativo en Venezuela: “Capturamos a (Nicolás) Maduro y los venezolanos están felices”. En esa línea, defendió su gestión exterior afirmando: “Trabajamos muy duro, hace un año el mundo estaba muy mal. Mucha gente está feliz con lo que estoy haciendo”. Además, mencionó “progresos significativos” en la lucha contra el ISIS.

MIRA TAMBIÉN Venezuela: el chavismo liberó al yerno de Edmundo González Urrutia tras más de un año de prisión

La estructura del Consejo

El flamante comité ejecutivo fundador del Consejo de la Paz estará integrado por figuras de extrema confianza de Trump y veteranos de la política internacional. La lista incluye al secretario de Estado, Marco Rubio; su yerno y exasesor, Jared Kushner; el enviado especial Steve Witkoff; y el ex primer ministro británico, Tony Blair.