Trump ordenó un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones con Irán El mandatario estadounidense anunció la drástica medida militar luego de que las delegaciones no lograran alcanzar un acuerdo de paz en Pakistán. Desde Teherán aseguran que el diálogo fue "complicado" y acusaron a Washington de imponer exigencias excesivas en medio de un frágil alto el fuego.

La geopolítica de Medio Oriente volvió a sufrir una fuerte sacudida este fin de semana. Tras el fracaso de la maratónica ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad (Pakistán), el presidente Donald Trump pateó el tablero diplomático y anunció la ejecución de un bloqueo naval total sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

El diálogo bilateral tenía como principal objetivo consolidar y aliviar las tensiones tras el alto el fuego alcanzado en la madrugada del pasado miércoles entre Irán, Estados Unidos e Israel, luego de casi 40 días de intensos combates en la región. Sin embargo, la falta de consenso en puntos clave dinamitó la tregua.

El ultimátum de Trump y el despliegue de la Marina

Fiel a su estilo, el mandatario estadounidense utilizó su cuenta oficial en la red social Truth Social para comunicar al mundo la drástica escalada militar. Trump fue categórico al anunciar que la Marina de los Estados Unidos interceptará a todos los barcos comerciales que hayan pagado algún tipo de peaje al gobierno de Irán para transitar por el estrecho de Ormuz.

“La Marina de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará de inmediato el proceso de bloquear cualquier barco que intente entrar o salir del estrecho de Ormuz”, subrayó el presidente norteamericano. MIRA TAMBIÉN Estados Unidos e Irán abren negociaciones en Pakistán en busca de una salida a la guerra en Medio Oriente

Además de la medida de bloqueo comercial, Trump lanzó una dura advertencia bélica: aseguró que cualquier embarcación militar iraní que decida abrir fuego contra los buques de su país o contra naves civiles “será enviada al infierno”. El presidente norteamericano calificó las políticas de Teherán sobre esa vía marítima como una forma de “extorsión mundial” y sentenció: “Los líderes de los países, especialmente de Estados Unidos, jamás serán extorsionados”.

La postura de Irán: desconfianza, reclamos y una agenda compleja

Desde el lado iraní, la confirmación de la ruptura del diálogo llegó a través del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei. En declaraciones a la televisión estatal IRIB, el funcionario detalló que las reuniones en la capital paquistaní se extendieron por casi 25 horas, convirtiéndose en la negociación más larga del último año.

Baghaei explicó que, tras semanas de enfrentamientos armados, el clima de la cumbre estuvo dominado por la “sospecha y la desconfianza”, por lo que consideró “natural que no se esperara que estas negociaciones llegaran a buen término en una sola reunión”.

MIRA TAMBIÉN La cápsula Orión amerizó en el océano Pacífico

A través de sus redes sociales, el diplomático iraní enumeró los puntos más álgidos de la agenda que impidieron el acuerdo:

El control y tránsito por el estrecho de Ormuz .

. El futuro del programa nuclear iraní.

iraní. El pago de reparaciones de guerra .

. El levantamiento definitivo de las sanciones económicas contra Teherán.

contra Teherán. El fin absoluto de la guerra contra Irán y sus aliados en la región.

A pesar del fracaso de esta cumbre, el portavoz aseguró que Irán mantiene su compromiso de utilizar la diplomacia para asegurar sus intereses nacionales. Sin embargo, lanzó una fuerte advertencia a Occidente: remarcó que Teherán no ha olvidado los “incumplimientos de promesas y actos maliciosos” de Estados Unidos, ni perdonará los “crímenes atroces” cometidos en conjunto con Israel.

Para que el proceso de paz pueda retomarse, Baghaei instó a la administración Trump a demostrar “seriedad y buena fe”, exigiendo que Estados Unidos abandone sus “peticiones ilegales y exigencias excesivas” y reconozca los derechos legítimos de Irán.