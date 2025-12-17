Trump ordenó un “bloqueo total” a los buques petroleros que entran y salen de Venezuela A través de su red social, el mandatario estadounidense anunció la medida contra los barcos sancionados, justificándola en el "robo de activos", el narcotráfico y el terrorismo. Aseguró que el país caribeño está rodeado por "la Armada más grande jamás reunida en Sudamérica".

La tensión entre Washington y Caracas alcanzó un nuevo punto crítico este martes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un “bloqueo total y completo” dirigido a todos los buques petroleros sancionados que ingresen o egresen de Venezuela.

El anuncio fue realizado mediante una publicación en la plataforma Truth Social, donde el mandatario justificó la drástica medida argumentando múltiples delitos atribuidos al gobierno de Nicolás Maduro. “Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”, declaró Trump.

Despliegue militar

En su mensaje, el líder republicano describió un escenario de asedio naval sin precedentes en la región. Trump aseguró que “Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”. Además, lanzó una dura advertencia sobre el futuro inmediato: “Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”.

Antecedentes inmediatos

Esta orden ejecutiva se da en un contexto de creciente actividad militar estadounidense en el Caribe. Apenas unos días atrás, el pasado 10 de diciembre, Estados Unidos confiscó un barco petrolero en aguas caribeñas que transportaba crudo venezolano.

Cabe recordar que, desde septiembre, Trump ordenó el despliegue de una flota naval frente a las costas venezolanas bajo el argumento oficial de combatir el narcotráfico, aunque desde Caracas denuncian que estas maniobras buscan forzar un cambio de gobierno.