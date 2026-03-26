Trump presiona a Irán para cerrar un acuerdo y advierte: “Si no firman, seremos su peor pesadilla” El presidente estadounidense instó a Teherán a abandonar sus ambiciones nucleares y poner fin a los combates; advirtió que, mientras se negocia, continuarán los ataques

El presidente Donald Trump instó este jueves a Irán a alcanzar un acuerdo que ponga fin a los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel, y advirtió que, de no hacerlo, podría enfrentar nuevos ataques.

“Ahora tienen la oportunidad, es decir, Irán, de abandonar definitivamente sus ambiciones nucleares y emprender un nuevo camino”, expresó durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

“Veremos si quieren hacerlo. Si no, seremos su peor pesadilla. Mientras tanto, seguiremos destruyéndolos”, amenazó.

Las declaraciones se produjeron luego de que un alto funcionario iraní señalara a Reuters que la propuesta de Washington para terminar con casi cuatro semanas de enfrentamientos es “unilateral e injusta”, aunque aseguró que las gestiones diplomáticas continúan.

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En ese contexto, Trump afirmó que existen conversaciones en marcha y sostuvo que Irán estaría desesperado por cerrar un acuerdo, algo que desde Teherán siguen rechazando.

El mandatario también describió a los funcionarios iraníes como “grandes negociadores” y remarcó que su objetivo es alcanzar un entendimiento que permita abrir el estrecho de Ormuz y poner fin a las aspiraciones militares iraníes.

No obstante, el propio Trump dejó abierta la posibilidad de que no se logre un acuerdo. “No sé si podremos hacerlo”, señaló sobre las negociaciones.