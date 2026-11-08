Un fuerte terremoto de magnitud 5,7 sacudió el centro de Japón El temblor se registró durante la madrugada de este domingo con epicentro en la prefectura de Shizuoka. Hubo daños en comercios, demoras en los trenes de alta velocidad y evacuaciones masivas, aunque las autoridades descartaron anomalías en la central nuclear local.

Un fuerte terremoto de magnitud 5,7 sacudió el centro de Japón durante la madrugada de este domingo, dejando un saldo de al menos 23 personas heridas y provocando múltiples daños materiales que obligaron a numerosos habitantes a evacuar sus viviendas y edificios en medio de la noche.

Según los reportes oficiales, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) ubicó la magnitud del sismo en 5,7, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que fue de 5,5. El movimiento telúrico ocurrió exactamente a la 1:04 de la madrugada, con su epicentro a unos 40 kilómetros de profundidad en la prefectura de Shizuoka, y estuvo seguido por varias réplicas de menor intensidad.

El impacto del temblor se sintió con mayor fuerza en las prefecturas de Aichi, Nagano, Gifu y Shizuoka, donde alcanzó el nivel 5 de la escala sísmica japonesa (que cuenta con un máximo de siete niveles). Las imágenes difundidas por la televisión local graficaron el nivel de alerta que se vivió en las calles: escaparates destruidos, veredas repletas de vidrios estallados y comercios con cientos de productos caídos de sus estanterías. Las autoridades sanitarias y de rescate confirmaron que, entre los más de 20 heridos, hubo personas que sufrieron caídas por las escaleras mientras intentaban escapar de los edificios durante el sacudón.

La contingencia natural también provocó complicaciones inmediatas en el transporte público. Algunos servicios ferroviarios locales se vieron afectados y las formaciones de alta velocidad (Shinkansen) debieron circular con precaución a menor velocidad, registrando importantes demoras a raíz de los controles de seguridad desplegados entre las estaciones de Shizuoka y Gifu-Hashima.

MIRA TAMBIÉN Santiago Peña fue detenido y declaró ante la Fiscalía por la quiebra de Ueno Bank

Por su parte, y para llevar tranquilidad a la población frente a los temores habituales tras este tipo de fenómenos, la compañía eléctrica de Chubu emitió un comunicado informando que los sistemas funcionaban correctamente y no se detectó ningún tipo de anomalía en la central nuclear de Hamaoka, ubicada en Shizuoka, a unos 200 kilómetros al suroeste de Tokio.