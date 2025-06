Un hombre salió caminando luego de que el avión se estrellara en India y salvó su vida Se trata de Vishwash Kumar Ramesh, de 40 años, un británico-indio que regresaba al Reino Unido tras una visita a familiares. Viajaba junto a su hermano, quien murió

La noticia del avión que se estrelló en una zona residencial de India conmovió al mundo. A bordo del vuelo AI171 viajaban 230 pasajeros y 12 tripulantes. Las autoridades locales estiman que hay más de 200 muertos y un dato al que definieron como “milagroso”: un sobreviviente que salió caminando, prácticamente ileso.

El sobreviviente fue identificado como Vishwash Kumar Ramesh, de 40 años, un británico-indio que regresaba al Reino Unido tras una visita a familiares. Viajaba junto a su hermano, quien murió.

En las imágenes transmitidas por la cadena india NDTV, se ve al hombre caminar con normalidad tras el siniestro.

El avión cayó un minuto después de despegar en Ahmedabad, en el oeste de la India. Transportaba a 242 personas y se estrelló contra una residencia de estudiantes del BJ Medical College, causando la muerte de al menos cinco personas en tierra.

En declaraciones al periódico Hindustan Times, Ramesh afirmó haber escuchado un “fuerte ruido” unos 30 segundos después del despegue.

“Todo sucedió muy rápido”, declaró, añadiendo que sufrió “lesiones por impacto” en el pecho, los ojos y los pies. “Cuando me levanté, había cuerpos a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”, relató.