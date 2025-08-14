Uruguay avanza hacia la legalización de la eutanasia: la Cámara de Diputados aprobó el proyecto y lo envió al Senado La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó en la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que habilita la eutanasia y el suicidio asistido, lo que podría convertir al país en el tercero de América Latina —junto con Colombia y Ecuador— en permitir la muerte asistida.

La iniciativa fue respaldada por 64 votos a favor y 29 en contra, superando el mínimo de 50 apoyos requeridos sobre un total de 99 escaños. El texto, que ahora pasará al Senado para su ratificación, establece un marco legal para que personas mayores de edad, con capacidad psíquica plena, puedan acceder al procedimiento en caso de atravesar una enfermedad incurable e irreversible en etapa terminal o padecer sufrimientos físicos o psíquicos considerados insoportables.

El proyecto determina que la solicitud deberá contar con la aprobación de al menos dos profesionales de la salud y estará limitada a ciudadanos uruguayos o residentes legales. El objetivo, según sus impulsores, es garantizar una muerte “indolora, apacible y respetuosa” para quienes lo soliciten.

Durante el debate parlamentario, que se extendió por más de cinco horas, el diputado del Frente Amplio Luis Enrique Gallo, uno de los principales promotores, afirmó: “Cada uno tiene el mismo derecho a elegir su muerte que a elegir su vida”. La propuesta cuenta con apoyo mayoritario en el oficialismo y parte de la oposición, y se espera que llegue a votación en el Senado antes de fin de año.

En la región, Colombia regula la eutanasia desde 1997 y Ecuador la despenalizó en 2023 por decisión de su Corte Constitucional. En Uruguay, el debate legislativo comenzó en 2019, aunque una iniciativa similar fue rechazada en el Senado en 2022. Actualmente, la ley permite a los pacientes terminales rechazar tratamientos médicos, pero la eutanasia y el suicidio asistido siguen tipificados como “homicidio piadoso” en el Código Penal.