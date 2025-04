Condena efectiva para tres “Gardelitos” El tribunal dictó sentencias de hasta 15 años de prisión para los acusados de un violento raid delictivo, protagonizado por los "Gardelitos", quienes perpetraron varios robos armados en menos de una hora en San Miguel de Tucumán.

Abel David Lobos fue sentenciado a 15 años y Juan José Tagles a 12. Facundo Andrés Frías recibió la pena de siete años. La investigación estuvo a cargo de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos I del Ministerio Fiscal, a cargo de Diego López Ávila. Hasta tanto quede firme la sentencia estarán con prisión preventiva por tres meses.

Luego de escuchar las palabras finales de los tres “Gardelitos” acusados por entraderas, el tribunal (compuesto por Eduardo González –presidente-, Augusto Paz Almonacid y María Soledad Hernández) por unanimidad dictó la responsabilidad penal de Abel David Lobos (“Hijo del Petiso David”), Juan José Tagles (“Tano”) y Facundo Andrés Frías (“Colo”). De esta manera, Lobos (considerado el jefe de la banda) fue condenado a 15 años por el delito de robo doblemente agravado por haberse cometido en poblado y en banda y con arma de fuego operativa en concurso real en cuatro oportunidades (fue absuelto de otros dos hechos) y para Juan José Tagles de 12 años (robo doblemente agravado por haberse cometido en poblado y en banda y con arma de fuego operativa en tres oportunidades en concurso real). En tanto, Facundo Andrés Frías fue sentenciado a la pena de siete años (robo doblemente agravado por haberse cometido en poblado y en banda y con arma de fuego operativa en tres oportunidades en concurso real). “Estos hechos (cometidos el 27 de agosto de 2023) se podrían titular como el raid delictivo de los Gardelitos, es decir, ilícitos cometidos en menos de una hora por iguales sujetos desplegando una violencia absolutamente desmedida, con la utilización de armas de fuego y robando vehículos”, expuso el fiscal de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos I, Diego López Ávila, en representación del Ministerio Fiscal durante su alegato de clausura. Asimismo, detalló el daño económico, las lesiones y el trastorno por estrés postraumático causado en los afectados. En su oratoria, el Fiscal destacó el trabajo del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para los informes forenses que permitieron dar con el paradero de los acusados a través de la explotación de las redes sociales abiertas; las pericias a los vehículos; el análisis fílmico y comparativo; la geolocalización y las sábanas de llamadas. Cabe recordar que un cuarto integrante, Diego Jeremías Barón Aguirre (primo de Lobos), fue condenado en un juicio abreviado (a la pena de nueve años y seis meses). “En síntesis, los acusados llevaron adelante un plan criminal común, ejecutado en forma sistemática, violenta y organizada en el marco delictivo caracterizado por la multiplicidad de hechos autónomos pero enlazados por una misma resolución criminal con elementos comunes en la ejecución donde se destaca el uso de vehículos y armas, además, de la violencia física y las amenazas sin interrupción apreciable entre uno y otro hecho”, leyó la jueza Hernández al exponer los considerandos.

Palabras finales

Previo a la resolución, ayer jueves, tuvieron lugar las palabras finales. “Soy inocente y yo decidí llegar a este juicio oral y público para demostrar mi inocencia. Tengo 28 años, soy joven y tengo un buen pasar económico. No me hace falta delinquir porque trabajo honestamente y vivo el día a día”, dijo Lobos. El segundo en hablar fue Frías: “Estoy arrepentido de todo esto, lo único que hice fue dar el auto”. Por último, Tagles se refirió a una condena anterior en su contra: “Sabía que no tenía que hacer nada malo porque si no venían las consecuencias. Yo trabajo diariamente (como vendedor ambulante)”.

Medidas de coerción

Asimismo, el fiscal López Ávila, acompañado en las jornadas por la instructora Mariana Stein, pidió la prórroga de la prisión preventiva por tres meses (con vencimiento el 7 de julio) para los imputados hasta tanto quede firme la sentencia conforme a los recursos impugnativos que pudieran presentar las defensas). “Debemos considerar las características del hecho en cuanto a la violencia ejercida donde una persona resultó con disparos de arma de fuego y la forma organizada con la que actuaron. Agregar el comportamiento de Lobos como demostración de su falta de sujeción al proceso y las posibilidades económicas de mantenerse prófugo de la justicia (fue habido en la provincia de Córdoba). Por último, señores magistrados recordemos que es un asunto complejo por la multiplicidad de coimputados, de víctimas y de hechos”, añadió el investigador quien solicitó el decomiso del vehículo Volkswagen Polo.

El raid delictivo

El 27 de agosto de 2023, a las 06:15 horas, una mujer descendió de su automóvil Volkswagen T-Cross para abrir la cochera en calle Belisario Roldán al 600 de San Miguel de Tucumán y mientras cerraba el portón, varios sujetos se hicieron presentes a bordo de un automóvil Volkswagen Polo. Luego descendieron del mismo, siendo que uno de ellos tomó con una de sus manos el rostro a la víctima mientras le apuntaba con un arma de fuego tipo revólver de color negro y le exigía que le entregara las llaves de su automóvil. Cuando esto sucedía, otro de los individuos manifestaba que la matarían si gritaba o los miraba. Luego la sujetaron fuertemente y la llevaron hasta el interior de la propiedad, donde encañonaron a su hijo, gatillándole sin lograr realizar el disparo. A posterior, escaparon en el vehículo de la víctima, donde había diversos elementos de valor, como dinero y joyas. Momentos después, a las 06:30 horas, un grupo de vecinos se encontraban en la vereda del pasaje Baltazar Aguirre al 400, cuando fueron abordados por la banda, quienes apuntaron a las víctimas con armas de fuego y les exigieron la entrega de sus celulares y billetera. Una de ellas fue baleada en una pantorrilla al resistirse. Media hora más tarde, a las 07:00 horas, un chofer de Uber se encontraba dentro de su automóvil Cross Fox en calle Próspero Mena, entre San Lorenzo y Las Piedras, de la capital, encontrándose con una pasajera, fue que cuando estaba por arrancar, se hicieron presentes en el lugar los delincuentes, se cruzaron con una camioneta frente al vehículo de alquiler, bajando uno con arma de fuego y apuntándole al conductor, le abrió la puerta y lo obligó a descender. Seguidamente, abordaron a la ocupante, quitándoles a las víctimas sus celulares. A continuación, chocaron al chofer y una vez que se encontraba en el piso, le pasaron con el auto por encima de los pies. Estando en el suelo, uno de estos sujetos comenzó a golpearlo en su cabeza con una de las armas, provocándole cortes. Inmediatamente después, a las 07:10 horas, mientras un motociclista circulaba por avenida Américo Vespucio y Ernesto Padilla, fue perseguido por los peligrosos asaltantes, quienes lograron hacerlo caer del rodado, del que fue despojado.