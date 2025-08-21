Acevedo convocó a sesión extraordinaria para dar acuerdo a pliegos judiciales El vicegobernador Miguel Acevedo confirmó, tras la reunión de Labor Parlamentaria, que la Legislatura de Tucumán tendrá una sesión extraordinaria el jueves 28 de agosto, a las 8.30 horas. La convocatoria se realiza antes del inicio del período ordinario de sesiones, que comienza el 1 de septiembre, y tiene como prioridad garantizar la institucionalidad del Poder Judicial.

“Uno de los principales temas será el tratamiento de los pliegos de siete jueces que envió el Poder Ejecutivo a pedido de la Justicia. Eso llevo un período de informes y entrevistas que se produjeron estos meses, y ahora vamos a tratarlos porque queremos que todas las instituciones funcionen y que los tres poderes estén trabajando a pleno”, señaló Acevedo.

El vicegobernador agregó que también se abordarán proyectos vinculados al desarrollo económico: “Sumamos otros temas que son de fundamental importancia para generar el crecimiento que queremos en Tucumán: fomentar la inversión y la creación de nuevas fuentes de trabajo. El Poder Ejecutivo envió un proyecto y en la Legislatura había otros. Hemos decidido unificarlos en una ley más amplia, con parámetros de inversión que van a ir siendo gradualmente acompañados por beneficios de crédito fiscal. Ayer mismo fue remitida a la Federación Económica para que tomen conocimiento”, detalló.

Asimismo, explicó que se tratarán otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo: “La modificación de plazos que pidió el Ejecutivo para la Dirección de Rentas, adecuándolos a los vencimientos de tarjeta de crédito y billeteras virtuales. También quedó en carpeta la ley de energía renovable, que, si mañana obtiene dictamen de comisión, va a entrar en la sesión”, informó.

Estuvieron presentes el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente primero, Aldo Salomón; el secretario legislativo, Claudio Pérez; y el prosecretario legislativo, Alejandro Martínez. También participaron los legisladores Roque Tobías Álvarez, Carolina Vargas Aignasse, Eduardo Verón Guerra, Claudio Viña, Mario Leito, José Cano, Ernesto Gómez Rossi, Silvia Elías de Pérez, Nancy Bulacio, José Macome y Raquel Nieva.