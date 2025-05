ADIUNT paraliza la UNT: paro de 48 horas, clases públicas y asamblea en defensa de la educación pública Con la mayoría de las unidades académicas cerradas, el gremio universitario realizará clases públicas y una asamblea como parte del paro de 48 horas que inició hoy.

Desde temprano, el rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán se convirtió en escenario de protesta, debate y mate compartido. Con carteles, banderas y una olla popular en marcha, la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (ADIUNT) dio inicio a un paro por 48 horas en el marco de las medidas de fuerza que se replican en universidades de todo el país.

La jornada comenzó a las 10 h con una mateada y cartelazo, seguidos por clases públicas dictadas por docentes de distintas facultades y de las escuelas preuniversitarias. Durante el mediodía, una olla popular sumó calor colectivo a la protesta, y por la tarde está prevista una merienda seguida de una asamblea interclaustro, donde se espera la participación activa de docentes, no docentes y estudiantes.

La medida dejó a la mayoría de las unidades académicas cerradas, aunque algunas permanecen abiertas. Anahí Rodríguez, secretaria general de ADIUNT, explicó que eso se debe a que “algunos decanos decidieron garantizar la apertura”, lo que calificó como una acción que “atenta contra el derecho a huelga”.

La protesta tiene como eje el reclamo por salarios dignos. “Vemos que no hay voluntad por parte del gobierno para resolver el conflicto universitario. Dinero hay: si no, no hubieran aumentado las dietas en el Senado. Sin embargo, los salarios docentes y no docentes no son considerados esenciales”, afirmó Rodríguez.

También se pronunció sobre la media sanción del proyecto que declara la educación como servicio esencial, una iniciativa que, según expresó, “ataca el derecho a huelga” y debilita la posibilidad de lucha de los trabajadores del sector.

“Sostener salarios de pobreza es un ataque a la educación pública. Vamos a continuar con estas medidas de lucha y vamos a preparar una segunda marcha federal educativa, que seguramente será en las primeras semanas de septiembre”, anticipó la dirigente sindical.

Por ahora, no hay actividades programadas para el segundo día de paro, pero todo se definirá durante la asamblea interclaustro prevista para esta tarde.