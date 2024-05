AETAT confirmó que descontará el sueldo a quienes se adhirieron al paro La medida fue confirmada por AETAT.

Los colectivos no han circulado en Tucumán este jueves, porque la UTA local tomó la determinación de adherir al paro de la CGT, situación que generó malestar en los empresarios, quienes advirtieron días anteriores que el día no trabajado no será abonado y habrá descuentos en los salarios.

Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) dijo que “se le descontará el sueldo a quienes se adhirieron al paro“.

“Si bien es una forma legítima de manifestar descontento, no necesariamente conduce a soluciones concretas“, afirmó el empresario en LG Play.