Alumnos y docentes regresaron a clases en Tucumán Las clases regresaron a su normalidad en la provincia luego de ser suspendidas por el intenso calor y los cortes de luz que se produjeron la semana pasada.

Los establecimientos educativos de la provincia, tanto públicos como privados, regresaron a clases normalmente luego de que las actividades se suspendieran durante el jueves y el viernes de la semana pasada a causa de las altas temperaturas y los cortes de energía eléctrica que sufrimos en Tucumán.

La decisión fue tomada por la ministra de Educación, Susana Montaldo.

“Tomando en consideración esta ola de calor que azota a todo el país, varias provincias están planteando este tema y, por otro lado, no depende de nosotros el suministro de energía eléctrica, lo cual nos trae dos problemas, no tan solo que no funcionan los ventiladores, porque no hay luz en los lugares, sino que, a su vez, no funcionan las bombas que permiten que llegue el agua a las escuelas”, dijo Montaldo al respecto.

En ese sentido, remarcó: “Tenemos problemas de agua, de electricidad, que no está en nuestras manos solucionarlo. Entonces, hemos decidido suspender las clases pensando, en primer lugar, en nuestros niños y jóvenes. Tenemos una responsabilidad de cuidado de su salud”.

Además señaló que recuperarán los días de clases perdidos.

“Ya cuando retomemos la otra semana, veremos de qué modo vamos a ir recuperando este tiempo que se ha perdido, porque realmente nuestros niños lo necesitan y nosotros tenemos un compromiso de mejorar la calidad educativa en la provincia”.

Los docentes reclaman en Plaza Independencia y en las puertas de ATEP

Un grupo de docentes reclaman por los salarios y además piden que Hugo Brito, secretario general de ATEP, renuncie por el arreglo salarial que cerró con el Gobierno provincial.

“No llegamos a los 400.000 que nos prometieron. Son una burla cobramos miseria”, expresó Mirta, una docente que se encuentra en plaza Independencia participando de la protesta.

Otro de los reclamos es por las titularizaciones de los docentes.

Fuente José Romero Silva