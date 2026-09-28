Anticipan una jornada inestable con tormentas fuertes y una máxima de 31 grados El Servicio Meteorológico Nacional prevé un lunes marcado por las precipitaciones en la capital provincial. Tras una mañana con chaparrones, las condiciones empeorarán hacia la tarde y la probabilidad de lluvias rozará el 100 por ciento a la noche.

El clima en San Miguel de Tucumán para este lunes 28 de septiembre se presentará inestable y pasado por agua, según indica el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente nublado con registro de chaparrones y la temperatura rondará los 22 grados. En esta franja horaria, la humedad se ubica en el 69 por ciento, con una visibilidad regular y vientos leves del sector suroeste que correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40 por ciento.

Tormentas fuertes para la tarde y noche

Para después del mediodía, el pronóstico anticipa que el cuadro meteorológico se agravará. Se esperan tormentas fuertes en la ciudad, en un contexto de ascenso térmico que llevará la temperatura hasta una máxima pronosticada de 31 grados. Durante este período, los vientos rotarán hacia el sector sureste y aumentarán su intensidad, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El cambio más drástico llegará hacia la noche, momento en el que el clima continuará inestable y la probabilidad de lluvia escalará considerablemente, ubicándose en el orden del 70 al 100 por ciento para el cierre del día. El termómetro descenderá hasta los 23 grados, mientras que los vientos seguirán soplando desde el sureste a una velocidad de 7 a 12 kilómetros por hora. Ante este panorama, se recomienda salir con paraguas y circular con precaución por la vía pública.