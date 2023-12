Anunciaron la reducción de servicios y suspensión de horarios nocturnos de colectivos FATAP indicó que estas medidas se tomaron por la no llegada de los fondos para poder abonar el sueldo a los choferes.

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), informó mediante un comunicado sobre la crisis que afronta el sector, ya que numerosas jurisdicciones no recibieron la asistencia del mes de noviembre proveniente del Fondo Compensador al Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos del Interior del País y además que ninguna de ellas tampoco percibió el ajuste de $2.500 millones del mes de noviembre establecidos en la Resolución N°608/23 del ex Ministerio de Transporte, que debió cancelarse el cuarto día hábil de diciembre. Otro punto importante que destacan en el mensaje es que no se restituyo a las empresas el saldo del 3% de las sumas provenientes del Fondo Compensador del Transporte que resultan imprescindibles para el pago del SAC.

También señalaron la falta de recursos para hacer frente a los compromisos salariales y el impacto que generaron las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional de devaluar el peso, afectando el valor del combustible a precio mayorista, que en el interior del país se abonará a $1.000 por litro.

Por estos motivos, FATAP, indicó que resulta necesaria la restructuración de los servicios hasta tanto se cuentan con medidas que permitan la sustentabilidad de estos.

Las medidas tomadas son:

