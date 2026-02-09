Arranca la semana con 91% de humedad y alerta de tormentas para la tarde El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada agobiante. Tras una mañana pesada y con poco viento, el tiempo desmejorará después del mediodía con la llegada de lluvias y una máxima de 32 grados.

San Miguel de Tucumán inicia la semana con un clima típicamente tropical y sofocante. Para este lunes 9 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada marcada por la altísima humedad y la inestabilidad que ganará protagonismo con el correr de las horas.

La mañana comenzó con cielo algo nublado y una temperatura de 24 grados. El dato saliente es la humedad del 91 por ciento, que sumada a la casi nula presencia de viento (del sudoeste a velocidades de entre 0 y 2 km/h), genera una sensación térmica elevada y un ambiente muy pesado. Por el momento, la visibilidad es buena y no llueve.

Tarde de tormentas y calor

El alivio no llegará, sino el agua. El parte oficial prevé que para después del mediodía el cielo se cubra y se desarrollen tormentas. La temperatura máxima trepará a los 32 grados, manteniendo el viento prácticamente en calma (0 a 2 km/h del sector sudoeste).

Hacia la noche, la inestabilidad se mantendrá firme. Se espera una temperatura de 27 grados y vientos leves del sur (7 a 12 km/h). La probabilidad de precipitaciones para el cierre del día es alta, ubicándose entre el 40 y el 70 por ciento.