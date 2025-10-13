ATEP y ADIUNT confirmaron su adhesión al paro nacional y movilización convocado por CTERA La medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo.

El Secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Tucumán, Hugo Brito, expresó que la organización acompaña a los y las docentes tucumanas que se movilizarán junto a miles de trabajadores de la educación en todo el país. La jornada incluirá la Gran Marcha Federal en Buenos Aires, donde se alzará una sola voz por los reclamos del sector.

Entre los principales pedidos de la movilización se destacan: la recuperación del Incentivo Docente (FONID), el acceso a la conectividad como derecho educativo, la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo que eleve el presupuesto del 6% al 8% del PBI, la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y la defensa del régimen jubilatorio de los trabajadores de la educación.

Por su parte ADIUNT también se adhiere al paro en reclamo de un aumento salarial de emergencia, la reapertura de las paritarias y la efectiva implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Fuente Tucumán a las 7