Aulas en silencio, voces en la calle: los docentes universitarios vuelven a marchar A un año de la histórica movilización federal, docentes de Tucumán y todo el país realizaron un paro de 48 horas. Reclaman salarios dignos, presupuesto universitario y la defensa de la educación pública.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

A un año de la histórica movilización federal, docentes de Tucumán y todo el país realizaron un paro de 48 horas. Reclaman salarios dignos, presupuesto universitario y la defensa de la educación pública.

Texto en estilo crónica:

Las aulas quedaron en pausa, pero la voz de la universidad se escuchó más fuerte que nunca en las calles. Durante dos días, docentes universitarios de Tucumán y de todo el país levantaron la voz en un paro de 48 horas que culmina hoy, en señal de protesta y también de advertencia: la educación pública está en pie de lucha.

A un año de la masiva marcha federal universitaria que copó plazas, avenidas y pasillos con libros en alto y pancartas de resistencia, la comunidad académica vuelve a mostrar su descontento frente a las políticas del gobierno nacional. Los reclamos no son nuevos, pero sí urgentes: actualización salarial frente a la inflación, garantías presupuestarias para el funcionamiento de las universidades nacionales, y, sobre todo, el respeto por la educación como derecho y no como mercancía.

En Tucumán, la protesta se sintió tanto en las calles céntricas como en los corredores universitarios vacíos. Carteles colgados en los accesos, aulas cerradas y docentes que, lejos de la tiza, eligieron la marcha como espacio de enseñanza. Enseñar, esta vez, a defender lo que tanto costó construir.

MIRA TAMBIÉN San Pablo: la muerte de un hombre se habría producido por una cuestión accidental

“La lucha continúa”, repiten quienes no olvidan que hace exactamente un año miles de personas dijeron basta en todo el país. Hoy, esa llama no se apagó. Solo cambió de forma: ahora vuelve a encenderse con cada paso, cada cartel y cada voz que insiste en que sin educación pública, no hay futuro posible.