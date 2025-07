Banda desarticulada: Condenaron a Dilan Villagra a la pena de siete años y seis meses de prisión La causa fue investigada por la Unidad de Robos y Hurtos I del Ministerio Fiscal. El juez lo consideró coautor de cuatro hechos ocurridos en 2023. A un chofer de Uber lo mantuvieron oculto en el baúl de su automóvil durante dos horas. Sus otros cómplices se encuentran cumpliendo penas efectivas.

Luego de dos semanas de debate concluyó el juicio oral y público contra Dilan Eduardo Villagra (20 años). El juez, Eduardo González, hizo lugar a la teoría del caso de la Unidad de Robos y Hurtos I del Ministerio Fiscal y resolvió condenarlo a la pena de siete años y seis meses, acusado como coautor de cuatro robos agravados cometidos en poblado y en banda, los días 4 y 9 de septiembre de 2023 (siendo absuelto en un quinto ilícito por la duda razonable). En uno de ellos pudo por tenerse por acreditada la operatividad del arma. En tanto, en otro se le atribuyó la privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia. En sus alegatos de clausura, por instrucciones del titular, Diego López Ávila, la auxiliar de fiscal, Fernanda Antoni Piossek, acompañada por el instructor, Agustín Stel, había solicitado la pena de 15 años. “Las víctimas de los hechos sostuvieron la palabra miedo. El 9 de septiembre de 2023 en ocasión de haber sido aprehendido junto a Sergio Mamaní, Leonardo Joel Agüero y Facundo Gastón Ortiz, había tres armas de fuego en el interior del vehículo y al ser peritadas la única operativa era justamente la calibre 22. Lo cierto es que sus cómplices fueron condenados en juicios abreviados plenos, es decir, han reconocido los hechos y la participación de Dilan en todos y cada uno de los mismos”, expresó la representante del MPF.

Mamaní se encuentra cumpliendo la pena de 10 años; Agüero de ocho años y seis meses; y Ortiz de ocho años, respectivamente. A lo largo del debate expusieron las víctimas (quienes lo reconocieron al igual que las prendas que utilizaba -buzo claro con chaleco negro-), personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) que realizó la pericia balística y efectivos policiales a cargo de la captura y digitalización (ver video). Uno de los damnificados (chofer de Uber de 34 años) al momento de recordar la sustracción de su automóvil Volkswagen Gol Trend (que luego fuera utilizado para cometer el último ilícito) dijo: “Fueron días sin dormir y sin poder trabajar. No tenía ni el auto y ni el celular. No me puedo recuperar hasta el día de hoy. A mí me querían matar esa noche. No tenían problema de hacerlo. No puedo subir a nadie extraño porque me muero de miedo”. En igual sintonía declaró un policía quien también se encontraba cumpliendo funciones como Uber (a bordo de un Fiat Cronos) quien recordó que estuvo privado de su libertad por dos horas dentro del baúl (hoy padece un estrés postraumático). Por su parte, un cadete de pedidos dijo que tampoco pudo volver a trabajar como delivery. En tanto, un menor víctima (de 13 años en aquel momento) sufrió problemas de escolaridad tras el robo de su celular. Por último, la defensa técnica había solicitado se lo declare inimputable (padece un retraso madurativo leve).

Camino hacia el penal

Por lo resuelto por el tribunal unipersonal, se ordenó el inmediato traslado de Villagra a una comisaría debiendo la custodia con la que cuenta en la actualidad permanecer hasta tanto se efectivice el traslado dispuesto a la Unidad Penitenciaria. Sin perjuicio de ello, y atento el estado de salud se libra comunicación al Hospital Obarrio a fin de que en el plazo de 72 horas propongan y determinen un tratamiento ambulatorio, debiendo contemplar el mismo, días y horarios en los que sea necesario llevar al citado hacia el nosocomio para control y colocación de la medicación, tratamientos médicos, psicológicos y/o de rehabilitación, haciendo constar asimismo medicamentos, horarios de toma de los mismos como así también todo lo que consideren relevante a los fines de garantizar la adherencia y continuidad de Villagra al tratamiento propuesto. Para finalizar, el juez dispuso el decomiso de las armas empleadas.

Los ilícitos perpetrados

El 4 de septiembre de 2023, a las 21:30 horas, Villagra y sus cómplices asaltaron a un chofer de Uber en calle Isabel la Católica y Saavedra. La víctima se bajó de su Fiat Cronos y uno de los delincuentes lo golpeó con el arma en la cabeza y lo colocaron en el baúl. Mientras el masculino permanecía allí, uno de ellos encontró una fotografía advirtiendo que era empleado policial por lo que frenaron, lo sacaron del baúl y le exigieron su arma reglamentaria. Como no la tenía, lo golpearon. Ese mismo día, a las 23:30 horas, la víctima estaba trabajando como delivery mientras circulaba por la ruta provincial 315. Al llegar al barrio Islas Malvinas se salió la cadena de su moto y se detuvo. Allí fue que Villagra y sus consortes se le acercaron a bordo del Fiat Cronos (robado al chofer de Uber quien continuaba encerrado en el baúl). Se bajaron portando armas y le quitaron su mochila de Pedidos Ya junto con su billetera. Diez minutos después, a las 23:40 horas, un joven fue interceptado cuando manejaba su moto por Villa Carmela. En esos momentos, Villagra y sus cómplices en el automóvil antes mencionado (con el chofer oculto) le pidió que se detuviera y mientras lo apuntaban, le quitaron el rodado.

Finalmente, el 9 de septiembre de 2023 siendo las 01:00 horas, dos menores estaban en la vereda de un domicilio del barrio Virgen del Huerto en Las Talitas cuando arribaron los delincuentes en un auto Gol Trend (también robado a un chofer de Uber). Dos de ellos descendieron y les gritaron a los adolescentes “alto somos policías”. Otro sacó un arma y los apuntó. Uno de los damnificados (13 años en aquel momento) salió corriendo pero lo alcanzaron y le sustrajeron su celular. Volvieron a subirse al vehículo y huyeron. Minutos después, personal de la Patrulla Motorizada se hizo presente en la zona de Las Cañitas (sobre ruta 305), donde observaron a los malvivientes dentro del auto, quienes aceleraron y comenzó una persecución, siendo interceptados en William Cross al 2500 de El Colmenar.