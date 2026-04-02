Calor y humedad antes del cambio: anuncian lluvias y descenso de temperatura para el fin de semana El jueves y viernes se mantendrán estables y calurosos, pero un frente frío traerá tormentas desde el sábado y un marcado descenso térmico hacia el inicio de la próxima semana.

El tiempo en Tucumán se mantendrá estable durante el jueves y viernes, sin precipitaciones ni alertas meteorológicas vigentes. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 y 32 grados, con condiciones de calor y humedad que seguirán siendo protagonistas en la región.

Sin embargo, este escenario comenzará a modificarse a partir del viernes, cuando un frente frío avance desde la franja central del país. Este fenómeno podría generar inestabilidad y dar lugar a alertas meteorológicas durante el fin de semana, especialmente por la llegada de lluvias y tormentas.

El sábado arrancará con precipitaciones en el sur provincial durante las primeras horas, que luego se desplazarán hacia San Miguel de Tucumán y alrededores cerca del mediodía. Las lluvias se mantendrán durante gran parte de la jornada, acompañadas de un descenso de temperatura, con máximas que se ubicarán entre los 24 y 27 grados.

Para el domingo, se esperan nuevas precipitaciones durante la madrugada y la mañana, con mejoras temporarias hacia el mediodía. Las temperaturas continuarán en descenso, con registros entre los 22 y 25 grados. En tanto, el lunes iniciará con lluvias aisladas y un ambiente más fresco, con máximas que no superarán los 26 grados. No se descarta que la evolución del frente frío genere cambios en la intensidad de los fenómenos en las próximas horas.