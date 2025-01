Cerca de 32.400 beneficiarios contarán con la tarjeta Alimentar Independencia Con este mecanismo se eliminará a los intermediarios que se ocupan de entregar los ocho productos alimentarios.

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, este medio día en conferencia de prensa anunció la implementación de la nueva tarjeta Alimentar Independencia en Tucumán.

En el mes de febrero, en una primera etapa, 32.400 tucumanos y tucumanas que antes recibían el módulo de forma física, lo van a recibir a través de una tarjeta que van a poder ir a cualquier negocio o hipermercado”, sostuvo el ministro. Y añadió: “También vamos a trabajar para que estos supermercados tengan una oferta para que ese dinero que depositemos en cada uno de los beneficiarios puedan comprar los ocho productos”.

Asimismo, explicó que “estamos trabajando para incorporar más productos”.

Por otro lado, Masso subrayó que “se están haciendo todos los cruces de información a nivel nacional para que realmente reciba esta tarjeta los tucumanos y tucumanas que no tienen trabajo efectivo, que no tengan un ingreso provisional, que no son monotributistas y permita a la gente completar su dieta alimentaria”.

“En el mes de marzo, estimamos una cifra cercana a los 70.000 beneficiaros reciban a través de su tarjeta personalizada el dinero para comprar los alimentos que necesiten”, finalizó el ministro de Desarrollo Social.

