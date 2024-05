Ciudad Universitaria de San Javier: Juan Cerisola “No busco venganza, sólo justicia” El ex Rector participó de la primera audiencia (privada) del juicio por la malversación de fondos de YMAD que debían destinarse a construir la Ciudad Universitaria de San Javier.

Este martes 14 de mayo ex Rector de la UNT Juan Alberto Cerisola participó de la primera audiencia (privada) en la antesala del juicio por la malversación de fondos de YMAD que debían destinarse a construir la Ciudad Universitaria de San Javier, causada iniciada hace 13 años atrás.

Se realizó la primera audiencia preliminar de la causa caratulada Cerisola Juan Alberto y otros / malversación culposa Expediente 400360/2010, donde el delito de fondo es el Robo de la Ciudad Universitaria de San Javier a la Universidad Nacional de Tucumán. El debate oral y público comenzará el 27 de mayo. La audiencia fue de carácter privado, sin acceso a la prensa, lo que valió un repudio de parte del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

El ex Rector aseguró que no falto ni un peso de las cuentas de la UNT, y dijo que no busca venganza, si justicia.

Sobre las actas y planos, Cerisola aseguró que no conoce los planos y que las actas no fueron firmadas por él, sino porque quienes representaban a la UNT en YMAT. “No, yo no firmé el acta con YMAD. El acta con YMAD la firmaron los dos directores nombrados por la Universidad en YMAD, que actúan, y lo puede decir cualquier societarista, en forma independiente funcional. Tienen la potestad de hacer lo que quieran. Y los exrectores Marigliano y Campero se presentaron un día a fines del año 2007 diciendo que la Universidad Nacional de Tucumán lleva cobrado esto y aquello, y que correspondía, que desde entonces la Universidad reciba el 20% y el 20% para los otros universidades“

“Yo lo que hice fue recibir formalmente ese dinero que se me daba, esa última parte, en virtud de un acta programada que ellos mandaron. La resolución la tomó YMAD. La tomaron los exrectores. Es decir, la propusieron Campero y Marigliano y la tomó YMAD. No la tomé yo. Eso que quede claro”, aseguró.

Por otro lado, Rodolfo Sacca (ex subsecretario de la UNT) imputado en cuestiones financieras, dijo que celebra el inicio del juicio y que se va poner en luz, esta gran falsa denuncia.

MIRA TAMBIÉN River ganó cómodamente y clasificó al Mundial de Clubes 2025

Rodolfo Tercero Burgos, abogado querellante contratado por la UNT, se hizo presente en la audiencia y expresó que desde la Casa de Altos Estudios “creemos que la investigación es una buena investigación” y que “la noticia es que hay un juicio por corrupción”. “Estamos totalmente de acuerdo con la imputación que ha efectuado el Ministerio Público Fiscal y que se va a probar durante el juicio y se va a sostener, que evidentemente ha habido una administración fraudulenta de parte de los imputados”, enfatizó.