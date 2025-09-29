Clases públicas y gran festival cierran la semana de protestas de ADIUNT ADIUNT redobla la apuesta con una semana de intensa visibilidad que culminará con un paro docente de 24 horas y un gran evento en el corazón de la ciudad. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, las aulas se trasladan a las calles: la comunidad universitaria de Tucumán está convocada a participar en una serie de clases públicas para defender la Universidad Pública ante la grave crisis presupuestaria y el estancamiento salarial.

“El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario es una amenaza directa a nuestro derecho a la educación. No vamos a quedarnos de brazos cruzados,” afirma el gremio de docentes. “Docentes, estudiantes y trabajadores nos unimos para exigir el rechazo al veto en el Senado y la inmediata aplicación de la Ley, junto con un aumento salarial de emergencia.”

El jueves 2 de octubre será el día central de la protesta:

Paro Docente de 24 horas en la UNT. Gran Cierre en Plaza Independencia: Una Feria de Exposición Científica Universitaria mostrará el valor de la producción académica, seguida de un acto-festival artístico que buscará amplificar el reclamo a toda la sociedad tucumana.

ADIUNT extiende la invitación a estudiantes, graduados y a todos los ciudadanos a sumarse a este plan de lucha, asistiendo a las clases abiertas y participando en el evento del jueves, para demostrar el compromiso con la defensa de la educación pública y los derechos laborales.