Clima en San Miguel de Tucumán: martes caluroso con una máxima que superará los 30 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, sin lluvias durante el día y con una elevada humedad. Hacia la noche, la temperatura descenderá a 25 grados.

Para este martes 10 de noviembre, el pronóstico del tiempo para la ciudad de San Miguel de Tucumán anticipa una jornada marcada por el calor y la humedad, con un cielo que variará entre algo y parcialmente nublado a lo largo de todo el día.

De acuerdo con el reporte matutino emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana arrancó con temperaturas en torno a los 23 grados y un cielo algo nublado. Durante esta primera franja del día no se esperan precipitaciones, la humedad se ubica en un elevado 85 por ciento y la visibilidad se mantiene en buenas condiciones. Los vientos soplan desde el sector norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para después del mediodía, el parte meteorológico prevé que la nubosidad vaya en aumento, dejando un cielo parcialmente nublado. En este tramo de la tarde se registrará el pico de calor de la jornada, con una temperatura máxima pronosticada que alcanzará los 31 grados. Los vientos, por su parte, rotarán levemente hacia el sector noreste, manteniendo velocidades estimadas entre los 13 y 22 km/h.

Finalmente, hacia la noche, el clima traerá un leve alivio y la temperatura descenderá hasta rondar los 25 grados. Los vientos cambiarán nuevamente, esta vez provenientes del sector oeste, con una intensidad más moderada de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Si bien la mayor parte del martes se presentará estable, el SMN marca una muy leve probabilidad de lluvia, en el orden del 10 por ciento, para las últimas horas del día.