Clima en Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para este 28 de junio de 2026 La capital provincial atraviesa una jornada de domingo fría, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que no superarán los 12 grados. Las probabilidades de lluvia son nulas para lo que resta del día.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Miguel de Tucumán indica que este domingo 28 de junio comenzó con un ambiente marcadamente frío. Durante la mañana, el cielo se presenta parcialmente nublado y la temperatura se mantiene rondando los 8 grados.

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones climáticas en la capital tucumana se mantendrán estables y sin lluvias. Los vientos soplan desde el sector sur a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Además, la humedad matutina se ubica en el orden del 89 por ciento, conservando una buena visibilidad.

Cómo estará el tiempo por la tarde y la noche

Para después del mediodía, el reporte meteorológico prevé que el cielo continuará parcialmente nublado. En esta franja horaria se registrará la temperatura máxima de la jornada, que apenas alcanzaría los 12 grados, consolidando un fin de semana típicamente invernal. Los vientos rotarán hacia el sector sudeste e incrementarán levemente su intensidad, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h.

Hacia la noche, el frío volverá a hacerse sentir con una temperatura que descenderá hasta los 9 grados. Los vientos volverán a cambiar de dirección, soplando esta vez desde el sector norte a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Según las proyecciones del organismo, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá nula para el cierre de la jornada dominical.