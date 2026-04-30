Para este jueves 30 de abril, los tucumanos podrán disfrutar de un día con condiciones meteorológicas muy estables. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el paraguas seguirá guardado, ya que no se esperan precipitaciones durante toda la jornada en San Miguel de Tucumán.
Con un clima típicamente otoñal y una marcada amplitud térmica, el día invita a salir con abrigo temprano, pero promete una tarde ideal para transitar por la ciudad.
El pronóstico detallado para este jueves
- Mañana fresca y húmeda: En las primeras horas de la jornada, el frío se hará sentir con una temperatura mínima de 11°C. La humedad tendrá un promedio alto del 86%, acompañada de vientos muy leves del sector norte a 8 km/h. Hacia la media mañana, las condiciones se mantendrán estables, sin lluvias, y la humedad descenderá levemente al 80%, manteniendo la misma intensidad y dirección del viento.
- Tarde agradable: Para después del mediodía, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar su punto máximo. La temperatura pronosticada es de 22°C, ofreciendo un clima sumamente agradable. Los vientos rotarán hacia el sector sur a una velocidad de 8 km/h y, al igual que en la mañana, no se contemplan precipitaciones.
- Noche en calma: Hacia el cierre del jueves, la temperatura volverá a descender de forma paulatina. No se registrarán lluvias y la jornada se despedirá con vientos muy leves provenientes del oeste, a tan solo 7 km/h.