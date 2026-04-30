Clima en Tucumán: jueves agradable, sin lluvias y con una máxima de 22°C El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con excelentes condiciones y buen tiempo en la capital provincial. La mañana comenzará fresca, pero la temperatura irá en un paulatino ascenso hacia la tarde.

Para este jueves 30 de abril, los tucumanos podrán disfrutar de un día con condiciones meteorológicas muy estables. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el paraguas seguirá guardado, ya que no se esperan precipitaciones durante toda la jornada en San Miguel de Tucumán.

Con un clima típicamente otoñal y una marcada amplitud térmica, el día invita a salir con abrigo temprano, pero promete una tarde ideal para transitar por la ciudad.

El pronóstico detallado para este jueves