Clima en Tucumán: lloviznas matutinas sorpresa, pero el viernes promete mejorar A pesar de que el Servicio Meteorológico Nacional no preveía precipitaciones para hoy, la mañana de otoño arrancó pasada por agua en la capital provincial. Se espera que las condiciones se estabilicen hacia la tarde y el termómetro brinde un clima mucho más agradable de cara al fin de semana.

Por Redacción - El Ocho 24/04/2026 · 6:55 Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio