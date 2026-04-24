El otoño tucumano sigue haciendo gala de su inestabilidad y, en el cierre de la semana, la realidad le ganó al pronóstico oficial. Si bien el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes 24 de abril en San Miguel de Tucumán anticipaba una jornada libre de precipitaciones, los tucumanos se encontraron con lloviznas desde las primeras horas de la mañana.
El pronóstico detallado para este viernes
- Una mañana con lloviznas: Contrario a la previsión original, las primeras horas del día (con una temperatura mínima de 14°C) arrancaron marcadas por precipitaciones leves que obligaron a sacar nuevamente el paraguas o el piloto antes de salir de casa. El viento se mantiene muy calmo, soplando desde el suroeste a apenas 3 km/h.
- Tarde agradable y en mejora: Para después del mediodía, se espera que la inestabilidad ceda definitivamente y las condiciones se estabilicen. El termómetro alcanzará su pico máximo de 22°C, ofreciendo un clima típicamente otoñal y mucho más ameno. Los vientos rotarán hacia el sureste con una velocidad estimada de 7 km/h.
- Noche en calma: Hacia el final de la jornada, el tiempo continuará tranquilo. No se contemplan lluvias para el cierre del día y el viento correrá desde el sector este a unos 6 km/h, consolidando un viernes ideal para dar inicio a los planes del fin de semana.