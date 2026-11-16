Clima en Tucumán: lunes agobiante con máxima de 34 grados y probables chaparrones El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana marcado por el calor, la alta humedad y la inestabilidad. Se esperan precipitaciones para la tarde y tormentas aisladas hacia la noche.

El pronóstico del tiempo para este lunes 16 de noviembre anticipa un inicio de semana pesado e inestable en San Miguel de Tucumán. Según el último reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los tucumanos deberán prepararse para una jornada que combinará altas temperaturas con precipitaciones.

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 24 grados desde temprano. En estas primeras horas del día no se prevén lluvias, y los vientos soplarán desde el sector este a una velocidad leve, de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La visibilidad será buena, aunque el ambiente ya se sentirá sofocante con una humedad del 80 por ciento.

Sin embargo, el panorama meteorológico se complicará para después del mediodía. El parte oficial advierte que el calor se hará sentir con fuerza, trepando a una temperatura máxima pronosticada de 34 grados. Con el aumento térmico y la nubosidad, se espera la llegada de chaparrones sobre la capital provincial. Además, los vientos rotarán hacia el sector noreste e incrementarán su intensidad, oscilando entre los 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, el clima no traerá demasiado alivio. Si bien el termómetro descenderá hasta ubicarse en torno a los 25 grados, la inestabilidad será la gran protagonista del cierre de la jornada. Los vientos del noreste mantendrán su velocidad (13 a 22 km/h) y la probabilidad de lluvias aumentará considerablemente, ubicándose en un rango de entre el 40 y el 70 por ciento.