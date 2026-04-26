Clima en Tucumán: mañana de neblina, máxima de 23 grados y chance de lluvias hacia la noche El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada gris y con visibilidad reducida durante las primeras horas en la capital provincial. Aunque la tarde se presentará agradable y mayormente nublada, la inestabilidad podría regresar para el cierre del fin de semana.

Por Redacción - El Ocho 26/04/2026 · 11:05 Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio