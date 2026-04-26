Para este domingo 26 de abril, el pronóstico del tiempo para San Miguel de Tucumán indica una jornada con variaciones, ideal para planificar el día prestando atención al cielo. De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fin de semana cerrará con un clima mayormente gris y un leve ascenso de la temperatura durante la tarde.
El pronóstico detallado para este domingo
- Mañana de neblina: Las primeras horas del día arrancan con un cielo cubierto por neblinas y una temperatura de 17 grados. Este fenómeno, impulsado por una humedad del 99 por ciento, genera que la visibilidad se encuentre en estado regular, por lo que se recomienda precaución al circular. Durante esta franja, no se prevén lluvias y los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
- Tarde agradable y muy calma: Para después del mediodía, las neblinas se disiparán para dar paso a un cielo mayormente nublado. El termómetro alcanzará su pico máximo de 23 grados, ofreciendo un clima otoñal agradable para disfrutar de la tarde. Los vientos rotarán hacia el sector sudoeste y serán casi imperceptibles, con velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h.
- Noche con posible inestabilidad: Hacia el final de la jornada, el termómetro marcará un descenso paulatino, ubicándose en los 19 grados. El viento rotará hacia el este (entre 7 y 12 km/h) y volverá la alerta por precipitaciones: la probabilidad de lluvias estará en el orden del 10 al 40 por ciento para despedir el domingo.