Clima en Tucumán: martes con 99% de humedad y probabilidad de lluvias aisladas durante toda la jornada El Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra jornada gris e inestable para la capital provincial. Con una visibilidad reducida y precipitaciones intermitentes, el termómetro apenas se moverá a lo largo del día y la máxima no superará los 17 grados.

El paraguas sigue siendo el accesorio obligatorio e indispensable para los tucumanos. Para este martes 21 de abril, las condiciones climáticas adversas se mantienen firmes sobre San Miguel de Tucumán y sus alrededores, consolidando una semana con un paisaje netamente otoñal.

De acuerdo con el último reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad y el ambiente húmedo serán los protagonistas exclusivos de la jornada, por lo que se recomienda salir con abrigo liviano y transitar con precaución por las calles de la ciudad.

El pronóstico detallado para este martes

Mañana gris y húmeda: El día comenzó con lluvias aisladas y una temperatura que ronda los 16 grados . Al igual que en la jornada de ayer, el ambiente se presenta sumamente pesado, con una humedad asfixiante que alcanza el 99 por ciento . Esto genera que la visibilidad se encuentre en estado “regular”. Los vientos soplan levemente desde el sur a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40 por ciento.

El día comenzó con y una temperatura que ronda los . Al igual que en la jornada de ayer, el ambiente se presenta sumamente pesado, con una . Esto genera que la visibilidad se encuentre en estado “regular”. Los vientos soplan levemente desde el sur a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40 por ciento. Tarde sin grandes cambios: Para después del mediodía, el panorama climático será prácticamente idéntico. El cielo continuará cubierto, persistirán las lluvias aisladas y la amplitud térmica será casi nula: el termómetro apenas trepará hasta una temperatura máxima pronosticada de 17 grados . Los vientos del sector sur mantendrán su intensidad (entre 7 y 12 km/h).

Para después del mediodía, el panorama climático será prácticamente idéntico. El cielo continuará cubierto, persistirán las y la amplitud térmica será casi nula: el termómetro apenas trepará hasta una temperatura máxima pronosticada de . Los vientos del sector sur mantendrán su intensidad (entre 7 y 12 km/h). Noche inestable: Hacia el final de la jornada, la temperatura volverá a descender ligeramente hasta estacionarse en los 16 grados. El viento rotará hacia el sudeste (soplando entre 7 y 12 kilómetros por hora), mientras que la inestabilidad seguirá latente, conservando una probabilidad de lluvia de entre el 10 y el 40 por ciento para esta franja horaria.