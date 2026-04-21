El paraguas sigue siendo el accesorio obligatorio e indispensable para los tucumanos. Para este martes 21 de abril, las condiciones climáticas adversas se mantienen firmes sobre San Miguel de Tucumán y sus alrededores, consolidando una semana con un paisaje netamente otoñal.
De acuerdo con el último reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad y el ambiente húmedo serán los protagonistas exclusivos de la jornada, por lo que se recomienda salir con abrigo liviano y transitar con precaución por las calles de la ciudad.
El pronóstico detallado para este martes
- Mañana gris y húmeda: El día comenzó con lluvias aisladas y una temperatura que ronda los 16 grados. Al igual que en la jornada de ayer, el ambiente se presenta sumamente pesado, con una humedad asfixiante que alcanza el 99 por ciento. Esto genera que la visibilidad se encuentre en estado “regular”. Los vientos soplan levemente desde el sur a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40 por ciento.
- Tarde sin grandes cambios: Para después del mediodía, el panorama climático será prácticamente idéntico. El cielo continuará cubierto, persistirán las lluvias aisladas y la amplitud térmica será casi nula: el termómetro apenas trepará hasta una temperatura máxima pronosticada de 17 grados. Los vientos del sector sur mantendrán su intensidad (entre 7 y 12 km/h).
- Noche inestable: Hacia el final de la jornada, la temperatura volverá a descender ligeramente hasta estacionarse en los 16 grados. El viento rotará hacia el sudeste (soplando entre 7 y 12 kilómetros por hora), mientras que la inestabilidad seguirá latente, conservando una probabilidad de lluvia de entre el 10 y el 40 por ciento para esta franja horaria.