Clima en Tucumán: miércoles nublado, altísima humedad y una máxima de 23 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin precipitaciones en la capital provincial, marcada por el cielo mayormente cubierto y un alto porcentaje de humedad matinal.

El pronóstico del tiempo para San Miguel de Tucumán indica que este miércoles 5 de agosto estará marcado por la nubosidad y la alta humedad, aunque sin previsiones de lluvias a lo largo de la jornada. Según el último reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad mantendrá una buena visibilidad a pesar de las condiciones meteorológicas.

Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura que rondará los 17°C. El rasgo más destacado de las primeras horas será la humedad, que alcanzará un agobiante 99%, acompañada por vientos casi imperceptibles del sector suroeste, soplando a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

Para después del mediodía, el parte oficial prevé que la nubosidad se mantenga como protagonista en el cielo tucumano. En esta franja horaria se registrará la temperatura máxima de la jornada, que trepará hasta los 23°C. Asimismo, se espera una rotación de los vientos hacia el sector este, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

Finalmente, hacia la noche, el clima experimentará un leve descenso térmico, ubicando al termómetro en los 16°C. Los vientos volverán a rotar, esta vez ingresando desde el sector norte con mayor intensidad, alcanzando velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, cerrando así un miércoles sin probabilidad de precipitaciones.