Clima en Tucumán: un lunes agradable con una máxima que alcanzará los 25°C El Servicio Meteorológico Nacional anticipa el inicio de la semana con buenas condiciones meteorológicas, sin probabilidad de precipitaciones y con vientos leves en la capital tucumana. La mínima registrada fue de 11°C.

Para este lunes 27 de julio, el pronóstico del tiempo para San Miguel de Tucumán anticipa una jornada con condiciones meteorológicas muy agradables para el inicio de la semana. Según los datos oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un día estable y sin lluvias, con una amplitud térmica que llevará el termómetro desde los 11°C de mínima hasta alcanzar los 25°C de máxima.

En términos generales, la humedad promedio rondará el 85% y se registrarán vientos de baja intensidad a lo largo de toda la jornada.

El tiempo por la mañana

El reporte del organismo detalla que durante las primeras horas de este lunes el cielo se presenta estable, sin precipitaciones a la vista, con una humedad del 85% y vientos leves que soplan a 6 km/h desde el sector noroeste. Con el avance de la mañana, hacia el mediodía, las condiciones se mantendrán similares: la probabilidad de lluvias continuará siendo nula, la humedad descenderá levemente hasta ubicarse en el 76% y la brisa del noroeste rotará a unos 7 km/h.

Cómo estará por la tarde y la noche

Para la franja vespertina, momento en el cual se espera el pico de temperatura de 25°C, el pronóstico mantiene descartada cualquier tipo de precipitación en la capital tucumana. Se prevé que los vientos roten hacia el sector sur, manteniendo una intensidad leve de 6 km/h.

Finalmente, para el cierre del día, no se anuncian lluvias en la región. La noche tucumana se despedirá con vientos leves de 7 km/h provenientes nuevamente del sector noroeste, garantizando un final de jornada completamente apacible.