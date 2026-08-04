Clima en Tucumán: un martes marcado por la alta humedad y lloviznas aisladas El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con poca amplitud térmica, con una máxima de 20°C. Se esperan precipitaciones ligeras durante la madrugada y hacia la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 4 de agosto una jornada inestable y con altos niveles de humedad en San Miguel de Tucumán. Según el reporte oficial, el termómetro mostrará una escasa amplitud térmica a lo largo del día, registrando una temperatura mínima de 17°C y una máxima que apenas alcanzará los 20°C.

Durante las primeras horas de la mañana, el pronóstico indica la presencia de precipitaciones ligeras (alrededor de 2 mm), acompañadas por vientos muy leves del sector suroeste a 5 km/h. En este tramo del día, el ambiente se mantendrá pesado, con una humedad del 90%. Hacia la media mañana, las condiciones meteorológicas mejorarán transitoriamente, ya que no se prevén lluvias, aunque la humedad ascenderá al 92% con vientos rotando levemente hacia el sector sur.

Para el segmento de la tarde, el organismo nacional prevé que el tiempo se mantenga estable y sin precipitaciones, con una brisa del sur soplando a 6 km/h.

Sin embargo, el paraguas volverá a ser necesario hacia el cierre de la jornada. Para la noche de este martes, el SMN pronostica nuevamente la llegada de precipitaciones ligeras (1 mm), con vientos que regresarán desde el suroeste a una velocidad de 5 km/h.