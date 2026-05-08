Clima en Tucumán: viernes fresco y nublado, con una máxima de apenas 19 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con vientos moderados y un marcado descenso de la temperatura hacia la noche. La visibilidad se mantendrá en buenas condiciones.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán indica que este viernes 8 de mayo arrancará con un marcado descenso de la temperatura en comparación con los días anteriores. Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado, con un registro térmico inicial que rondará los 12 grados.

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se registran probabilidades de lluvias para esta primera franja de la jornada. Las condiciones estarán acompañadas por vientos provenientes del sector sur, que soplarán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Asimismo, la humedad se ubicará en un 77%, y la visibilidad será buena, favoreciendo la circulación en la capital tucumana.

Cómo seguirá el tiempo durante la tarde y la noche

Para después del mediodía, las previsiones del organismo meteorológico advierten que el cielo pasará a estar mayormente nublado. En este tramo del día se alcanzará la temperatura máxima pronosticada, que no superará los 19 grados, consolidando un ambiente bastante fresco. Por su parte, los vientos rotarán hacia el sector noreste, manteniendo una intensidad sostenida de entre 13 y 22 km/h.

Finalmente, al llegar la noche, el clima se tornará aún más frío y el termómetro descenderá hasta ubicarse en torno a los 10 grados. Los vientos continuarán soplando desde el noreste, aunque disminuirán levemente su velocidad a un rango de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Según el SMN, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá prácticamente nula para el cierre del día.