Clima en Tucumán: viernes parcialmente nublado y con una máxima de 20 grados De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional, la capital provincial tendrá una jornada con buenas condiciones, alta humedad matutina y sin probabilidades de lluvia para cerrar la semana.

Tras la intensa agenda de festejos patrios de los últimos días, el pronóstico del tiempo para la ciudad de San Miguel de Tucumán indica que este viernes 10 de julio se presentará con cielo parcialmente nublado y un clima templado a lo largo de toda la jornada.

De acuerdo al último parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se registrarán precipitaciones en la capital provincial y la visibilidad se mantendrá en óptimas condiciones.

El tiempo, momento a momento

Para quienes deban salir a cumplir con sus rutinas en este cierre de semana, el detalle del clima por franjas horarias prevé las siguientes condiciones:

Por la mañana: La jornada arrancó fresca, con una temperatura que ronda los 10 grados y cielo parcialmente nublado. Se registra un alto porcentaje de humedad, alcanzando el 94%, acompañado por vientos muy leves del sudoeste que soplan a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

La jornada arrancó fresca, con una temperatura que ronda los y cielo parcialmente nublado. Se registra un alto porcentaje de humedad, alcanzando el 94%, acompañado por vientos muy leves del sudoeste que soplan a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. Por la tarde: Superado el mediodía, el ambiente se volverá mucho más cálido y agradable. La temperatura máxima pronosticada trepará hasta los 20 grados , manteniendo la nubosidad parcial en el cielo y la misma brisa imperceptible del sector sudoeste.

Superado el mediodía, el ambiente se volverá mucho más cálido y agradable. La temperatura máxima pronosticada trepará hasta los , manteniendo la nubosidad parcial en el cielo y la misma brisa imperceptible del sector sudoeste. Por la noche: Hacia el final del día, el termómetro marcará un muy leve descenso, ubicándose en torno a los 19 grados. Los vientos rotarán hacia el sector norte y aumentarán ligeramente su intensidad, alcanzando velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias para el cierre de la jornada se mantiene nula.