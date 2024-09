Comenzó el paro de colectivos anunciado por UTA La medida de fuerza anunciada por el gremio se tomó a partir del despido de 200 choferes de distintas líneas de colectivos.

Este miércoles se presenta como un día complicado para los usuarios del transporte público en San Miguel de Tucumán, ya que desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunciaron un paro de colectivos del servicio urbano (líneas 1 a la 19) desde las 14 horas por tiempo indeterminado. Por otro lado las líneas metropolitanas y rurales circularán normalmente.

La medida de fuerza responde a la preocupación por más de 200 telegramas de despido enviados a choferes en los últimos días. Los trabajadores de la línea 11 son los más afectados, sin certeza sobre su situación laboral luego de que la empresa informe su quiebra.

César González, secretario general de UTA Tucumán, indicó que no aceptarán una conciliación obligatoria, porque no quieren soluciones a largo plazo, ya que esto afectaría a los trabajadores despedidos. Expresó que levantarán la medida de fuerza si obtienen una solución urgente para que los empleados que recibieron los telegramas de despido, puedan volver a sus tareas habituales. Además señaló que desde el gremio no tuvieron contacto con autoridades de la Municipalidad hasta el momento.

Noticia en desarrollo.